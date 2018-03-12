روحاني: نحترم ارادة الشعوب ومنها السوري في تقرير مصيرها

واشار روحاني في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ان هدف البلدين تحسين الاقتصاد ورفع التبادل التجاري الثنائي وهو امر في متناول الجانبين.

ولفت الى تطابق الآراء بالمحادثات ووضع التعديلات القانوينة اللازمة لاستقطاب المستثمرين .

ووصف الرئيس روحاني دور تركيا وايران بالمهم على صعيد مكافحة العنف والارهاب وقال: ان بعض الدول نادمة الان لعدم دعمها المبادرة الايرانية في الامم المتحدة لمكافحة العنف والارهاب، منوها الى وجود اتفاق وتنسيق بين ايران وتركيا لتفعيل دورهما في مكافحة العنف والارهاب.

كما اشار الرئيس روحاني الى مناقشة القضية السورية والقضايا الاقليمية واحترم رأي الشعوب في جميع البلدان واضاف : نريد وقف سفك الدماء في سوريا وان يحدد شعب هذا البلد مصيره بنفسه .

وتعقيبا على تصريحات روحاني القاضية بمناقشة موضوع سعر الغاز الايراني المصدر الى تركيا قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان : نريد الاستمرار في استيراد الغاز من ايران وكلفنا وزراء الطاقة بمناقشة سعره.