"الثلج" الايراني يتساقط على مهرجاني موسكو وشنغهاي!

وقال رحماني: "تلقينا بالفعل دعوتين للمشاركة في مهرجانين الاولى للمشاركة في مسابقات جائزة الكأس الذهبية لمهرجان شنغهاي الدولي والثانية للمشاركة في القسم الاساسي في مهرجان موسكو الدولي، فقررنا ان نلبي دعوة شنغهاي"، مضيفا :"في اللقاء الذي تم بين المسؤول الفني لمهرجان موسكو والموزع الدولي لفيلم "الثلج"- في مهرجان كان السينمائي الدولي- اكد الاول على ضرورة مشاركة الفيلم في المهرجان واشاد به ووصفه بانه من الافلام الجيدة، ووقررنا ان نذهب الى موسكو ايضاً لنشارك في القسم الرسمي للمهرجان".

و"الثلج"هو ثالث افلام المخرج الشاب رحماني، وتدور قصته حول عائلة تقيم في المدينة وتجري التحضيرات اللازمة لحفلة خطوبة ابنتهم الوحيدة.

وشارك في تمثيل الفيلم مجموعة من الفنانين الإيرانيين بينهم، رؤيا تيموريان وافشين هاشمي ومحمد رضا غفاري وآناهيتا افشار ومينا ساداتي ورابعة مدني وشيرين يزدانبخش وميلاد كي مرام.

يذكر ان فيلم "الثلج" شارك في فعاليات مهرجان فجر السينمائي الدولي لدورته الـ32 بالعاصمة طهران، وكان مرشحا لنيل جائزتي افضل سيناريو وافضل مونتاج.