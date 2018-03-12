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المالكي: العراق يخوض معركة حقيقية ضد الإرهاب

المالكي: العراق يخوض معركة حقيقية ضد الإرهاب
الإثنين ٠٩ يونيو ٢٠١٤ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، الاثنين، أن الباب مفتوح أمام كل من يرغب بمقارعة الإرهاب وتجاوز الخلافات مهما كان موقفه السياسي، داعياً إلى تضافر الجهود الدولية لمكافحة الارهاب وتضييق الخناق عليه.

وقال المالكي في بيان صدر عن مكتبه عقب لقائه ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف وفقا لـ"السومرية نيوز"، إن "العراق يخوض معركة حقيقية ضد الإرهاب"، مشيراً الى أن "مؤتمر الوحدة الوطنية في الأنبار سيعمل على لم الشمل وتوحيد الجهود الرامية لدحر الإرهاب".
ودعا المالكي الى "تجاوز الخلافات الجانبية بين الأهالي من اجل رص الصفو"، معتبراً مؤتمر الانبار المقرر عقده منتصف حزيران الجاري "فرصة لتحقيق ذلك".
وشدد المالكي على ضرورة "تضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتضييق الخناق عليه"، لافتاً الى أن "العزم منعقد على فتح الباب امام كل من يرغب بمقارعة الإرهاب وتجاوز الخلافات مهما كان موقفه السياسي وما ارتكبه من مخالفات تحت تاثير الخوف والتهديد او نتيجة سوء في تقدير الموقف مالم يكن متورطاً باراقة الدم العراقي".
وأكد رئيس الوزراء على أن "الحكومة ستسقط الحق العام عن هؤلاء من اجل تسهيل عودتهم" .
وكانت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الانبار اعلنت اليوم الاثنين، عن عقد المؤتمر يوم الـ15 من شهر حزيران الحالي في بغداد، بدلاً عن موعده السابق.
ودعا رئيس الوزراء نوري المالكي امس الاحد (الثامن من حزيران الحالي) الى الإسراع بعقد مؤتمر الوحدة الوطنية لمحافظة الأنبار، متعهداً بالصفح عن الجميع باستثناء الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين.
يذكر أن محافظة الأنبار، ومركزها الرمادي تشهد (110 كم غرب العاصمة بغداد) ، منذ (21 كانون الأول 2013) عملية عسكرية لملاحقة تنظيم ما يعرف بدولة العراق والشام الإسلامية "داعش"، عقب مقتل قائد الفرقة السابعة في الجيش اللواء الركن محمد الكروي ومساعده، وانتشار مسلحي التنظيم في أجزاء واسعة من المحافظة، وفيما تمكنت القوات المسلحة العراقية من إحراز تقدم في طرد المسلحين من الرمادي، تواصل تقدمها في معركة "تصفية الحساب" التي بدأتها في الفلوجة.
 

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