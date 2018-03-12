منتخب البوسنة والهرسك

تأهلت البوسنة والهرسك لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى الى مونديال البرازيل.

وهي أول بطولة كبرى يصل لها المنتخب، بعد أن كان قد ابتعد خطوة فقط للتأهل لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2012 وكأس العالم 2010، حيث أضاع فرصة الصعود حينها أمام المنتخب البرتغالي في دور البلاي أوف.

ويشارك هذا المنتخب في مباريات المجموعة السادسة.

وأول فوز لمنتخب البوسنة والهرسك كان أمام المنتخب الأيطالي في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 1996.

ووصلت البوسنة في 13 أغسطس/آب 2013 إلى أعلى تصنيف لهافي الفياف في المركز الـ 13. وكان لاعبو البوسنة والهرسك حتى عام 1992 جزءا من المنتخب الوطني لجمهورية يوغوسلافيا