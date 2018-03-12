هاشم تاتشي يسعى لجمع غالبية برلمانية في كوسوفو

واعلن تاتشي الاثنين في تعليق على نتائج الانتخابات "انه فوز لكوسوفو ومواطنيها. سنبدا العمل على الفور ليل نهار لبناء الدولة التي يتمناها مواطنونا".



واشاد الممثل الخاص للاتحاد الاوروبي في كوسوفو سامويل زبوغار الاثنين بكيفية اجراء الانتخابات ودعا الى الاسراع في تشكيل حكومة جديدة.



وقال زبوغار في بيان "ننتظر ان تتشكل سريعا حكومة جديدة قادرة على خوض كل التحديات وبينها الاصلاحات الاقتصادية، على ان تعمل من اجل احترام القوانين وتطبيق اتفاق نيسان/ ابريل 2013 الذي يهدف الى تطبيع العلاقات مع صربيا".



وتصدر حزب تاتشي "الحزب الديموقراطي في كوسوفو" نتائج الانتخابات مع 31,21 بالمئة من الاصوات يليه حزب المعارضة، "الرابطة الديموقراطية في كوسوفو"، مع 26,13 بالمئة من الاصوات بعد فرز اكثر من 94 بالمئة من بطاقات الاقتراع، وفقا للنتائج التي نشرتها اللجنة الانتخابية المركزية.



وهكذا فاز الحزب الديموقراطي في كوسوفو ب35 مقعدا من اصل 120 مقعدا يتالف منها البرلمان وسيتعين عليه البحث عن شركاء لتشكيل غالبية.



وفي جانب المعارضة التي استبعدت قبل الانتخابات اقامة تحالف مع حزب تاتشي، يمكن لحزب الرابطة الديموقراطية في كوسوفو ان يعتمد على 30 مقعدا وحزب تقرير المصير على 15 والتحالف من اجل مستقبل كوسوفو بزعامة راموش هرديناج على 10 مقاعد.



وذكرت صحيفة زيري الاثنين "علينا أن ننتظر لنرى من سيشكل الغالبية لان الحزب الديموقراطي في كوسوفو بزعامة تاتشي ليس سوى التشكيل الاول بين احزاب حصلت على تمثيل ضعيف في البرلمان".



وتاتشي الزعيم السابق لحركة التمرد الانفصالية الذي انتقل الى العمل السياسي، والبالغ من العمر 46 عاما، ترشح الى الانتخابات وهو في وضع ضعيف بسبب وضع اقتصادي سيء ومعدل بطالة من 35 بالمئة من اصل عدد سكان يبلغ 1,8 مليون نسمة.



الا انه ايد تقارب كوسوفو من الاتحاد الاوروبي عبر اسهامه في ابرام اتفاق تاريخي في نيسان/ ابريل 2013 لتحسين العلاقات مع صربيا تحت رعاية بروكسل حتى ولو ان بلغراد ما زالت ترفض الاعتراف باستقلال كوسوفو.



وفي كوسوفو، احد اكثر الدول فقراء في اوروبا، يعيش 47 بالمئة من السكان في الفقر مع حوالى 80 يورو في الشهر، في حين يبلغ متوسط الراتب الشهري 350 يورو.