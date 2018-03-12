البث المباشر
مراسل العالم : انفجار عبوة صوتية جانب مدرسة حاتم الطائي في الحي الغربي بالقامشلي والأضرار مادية
مراسل العالم : خروج عدد من العائلات من الغوطة الشرقية خلال الساعات القادمة عبر معبر مخيم الوافدين
رويترز نقلا عن الخارجية الأمريكية: واشنطن تدعو لعقد اجتماع عاجل في الأردن لمراجعة الوضع في جنوب غرب سوريا
الدفاع الروسية: خروج 76 شخصا بينهم 49 طفلا من الغوطة الشرقية لدمشق عبر الممرات الإنسانية
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
مصدر في قيادة شرطة دمشق: استشهاد طفلة وشاب وإصابة طفلتين بقذيفة أطلقها الارهابيون على محيط فرن الزاهرة
رويترز: متحدث باسم الحكومة التركية يقول إنه سيتم تطهير عفرين السورية من المسلحين قريبا
الخارجية الروسية: تصريحات ماي عن الضابط سكريبال هي حملات دعائية سياسية مبنية على الاستفزاز
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة

هاشم تاتشي يسعى لجمع غالبية برلمانية في كوسوفو

هاشم تاتشي يسعى لجمع غالبية برلمانية في كوسوفو
الإثنين ٠٩ يونيو ٢٠١٤ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

يسعى رئيس الوزراء المنتهية ولايته هاشم تاتشي الذي تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية الاحد لتوفير غالبية برلمانية تسمح له بحكم اقليم كوسوفو الذي انفصل عن صربيا منذ 2008 لولاية ثالثة على التوالي.

واعلن تاتشي الاثنين في تعليق على نتائج الانتخابات "انه فوز لكوسوفو ومواطنيها. سنبدا العمل على الفور ليل نهار لبناء الدولة التي يتمناها مواطنونا".

واشاد الممثل الخاص للاتحاد الاوروبي في كوسوفو سامويل زبوغار الاثنين بكيفية اجراء الانتخابات ودعا الى الاسراع في تشكيل حكومة جديدة.

وقال زبوغار في بيان "ننتظر ان تتشكل سريعا حكومة جديدة قادرة على خوض كل التحديات وبينها الاصلاحات الاقتصادية، على ان تعمل من اجل احترام القوانين وتطبيق اتفاق نيسان/ ابريل 2013 الذي يهدف الى تطبيع العلاقات مع صربيا".

وتصدر حزب تاتشي "الحزب الديموقراطي في كوسوفو" نتائج الانتخابات مع 31,21 بالمئة من الاصوات يليه حزب المعارضة، "الرابطة الديموقراطية في كوسوفو"، مع 26,13 بالمئة من الاصوات بعد فرز اكثر من 94 بالمئة من بطاقات الاقتراع، وفقا للنتائج التي نشرتها اللجنة الانتخابية المركزية.

وهكذا فاز الحزب الديموقراطي في كوسوفو ب35 مقعدا من اصل 120 مقعدا يتالف منها البرلمان وسيتعين عليه البحث عن شركاء لتشكيل غالبية.

وفي جانب المعارضة التي استبعدت قبل الانتخابات اقامة تحالف مع حزب تاتشي، يمكن لحزب الرابطة الديموقراطية في كوسوفو ان يعتمد على 30 مقعدا وحزب تقرير المصير على 15 والتحالف من اجل مستقبل كوسوفو بزعامة راموش هرديناج على 10 مقاعد.

وذكرت صحيفة زيري الاثنين "علينا أن ننتظر لنرى من سيشكل الغالبية لان الحزب الديموقراطي في كوسوفو بزعامة تاتشي ليس سوى التشكيل الاول بين احزاب حصلت على تمثيل ضعيف في البرلمان".

وتاتشي الزعيم السابق لحركة التمرد الانفصالية الذي انتقل الى العمل السياسي، والبالغ من العمر 46 عاما، ترشح الى الانتخابات وهو في وضع ضعيف بسبب وضع اقتصادي سيء ومعدل بطالة من 35 بالمئة من اصل عدد سكان يبلغ 1,8 مليون نسمة.

الا انه ايد تقارب كوسوفو من الاتحاد الاوروبي عبر اسهامه في ابرام اتفاق تاريخي في نيسان/ ابريل 2013 لتحسين العلاقات مع صربيا تحت رعاية بروكسل حتى ولو ان بلغراد ما زالت ترفض الاعتراف باستقلال كوسوفو.

وفي كوسوفو، احد اكثر الدول فقراء في اوروبا، يعيش 47 بالمئة من السكان في الفقر مع حوالى 80 يورو في الشهر، في حين يبلغ متوسط الراتب الشهري 350 يورو.

تصنيف :

روابط ذات صلة

برلمان كوسوفو يوافق على انشاء محكمة للنظر في جرائم حرب

آخر الأخبار

ظريف يبحث تعزيز التعاون الأمني مع وزير داخلية باكستان

أميركا تدعو لاجتماع عاجل بالأردن لمراجعة وضع سوريا

بالفيديو.. كسر زحف للمرتزقة قبالة جبل قيس في جيزان

نشرة بانوراما: "تعذيب وتصفيات في السعودية" و"تحديات ضرب بؤر داعش بالعراق"

اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الجمعة

نيكي هايلي تهدد:لا زلنا مستعدين للتحرك في سوريا إذا

صحيفة نمساوية تكشف هوية منفذ الهجوم على مقر إقامة سفير ايران بفيينا

انطلاق معرض صناعة البناء في عمان بمشاركة شركات ايرانية

خبيرة أممية: أحداث ميانمار "تحمل سمات الإبادة الجماعية"

مفاجأة أخرى من"مجتهد"؛هذا ما فعله بن سلمان بـ"هادي"

الدوري المصري الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 40 في تاريخه

معلومات مفيدة جدا..بهذه الطريقة بامكانك سد طريق تجسس "فيسبوك" عليك!

وزير الداخلية الايراني: ضبط 785 طنا من المخدرات من قبل ايران في عام 2017

شاهد ماذا حدث لهذا الطيار بعد تحطم مروحيته وقفزه في المياه!

حرب كلامية و تبادل تصريحات نارية بين بريطانيا و روسيا..ماذا حدث؟!

كرة القدم تيتي يكشف عن قائمة السامبا لمواجهة روسيا والمانيا

كرة القدم كاريك سيعتزل في نهاية الموسم

هذه الاشياء تجنب فعلها أثناء شحن الهاتف

الفساد في السعودية.. بالفيديو..."الوليد بن طلال" ممنوع من السفر الا بإذن من ...؟!

العين الإماراتي يهرب من الهزيمة أمام الاستقلال الايراني

الأکثر مشاهدة