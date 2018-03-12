لاریجاني: نظرة المجلس ترتکز علی دعم مسیرة المفاوضات النوویة

واشار لاریجانی خلال لقائه مساعد الخارجیة الیابانیة للشؤون البرلمانیة نوبوئو کیشي الی العلاقات التاریخیة والودیة بین ایران والیابان وقال: نظرا لموقع ایران والیابان المتمیز فی اسیا وعلی الصعید الدولي واستنادا للماضي الجید والتاریخي للتعاون بین البلدین فان ایران ترحب بتعزیز العلاقات التجاریة والاقتصادیة مع الیابان.



واضاف: ان التعاون البرلماني یلعب دورا ملحوظا في تکثیف الاتصالات بین البلدین وفي هذا الاطار فان مجلس الشوری الاسلامي مستعد لتبادل وفود رفیعي المستوی مع البرلمان الیاباني واجراء مشاورات بشان قضایا ذات الاهتمام المشترك بین الجانبین.



وتابع: ان ایران والیابان تتمتعان بطاقات کبیرة، حیث التعاون المشترك بین البلدین بامکانه ان یساعد بشکل کبیر علی احلال الهدوء والاستقرار المستدیم في اسیا.



من جانبه اعرب مساعد الخارجیة الیابانیة للشؤون البرلمانیة في اللقاء عن رغبة بلاده بتعزیز العلاقات الاقتصادیة والثقافیة والبرلمانیة مع الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وقال: ان مسیرة التعاون التاریخي بین البلدین شهدت تذبذبات وفي الوقت الحاضر یتمتع البلدان بطاقات کبیرة لتعزیز التعاون بینهما في مختلف الاصعدة.



واضاف کیشی : ان مسیرة المفاوضات بین ایران و 5+1 تحظی بدعم الیابان، وان نتیجة الاتفاق النهائی سیؤدي الی الاسراع بشکل ملحوظ في تنمیة العلاقات بین ایران والیابان.



واعلن مساعد الخارجیة الیابانیة للشؤون البرلمانیة عن الزیارة المرتقبة لوفد تجاري واقتصادي من القطاع الخاص الیاباني الی ایران لدراسة طاقات البلاد وکیفیة تعزیز التعاون التجاري بین البلدین.