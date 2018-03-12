لافروف والفيصل يبحثان الازمة السورية بإتصال هاتفي

وأفاد موقع "روسيا اليوم" ان الوزيرين ركزا على ضرورة إيجاد حلول سياسية دبلوماسية للأزمة السورية وغيره من النزاعات في المنطقة.

هذا وعند بحثهما لحاضر العلاقات الثنائية بين روسيا والمملكة العربية السعودية وآفاق تطورها أعرب لافروف والفيصل عن استعداد البلدين لتنشيطها، بما في ذلك في المجال الاقتصادي التجاري، وكذلك في قطاع الطاقة.

إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الروسية ان وزراء خارجية كل من روسيا وألمانيا وبولونيا سيناقشون اليوم الثلاثاء في اجتماعهم غير الرسمي الرابع في سان بطرسبورغ مسألة تسوية الأزمة الأوكرانية وكذلك الازمة في سوريا والوضع في افغانستان.