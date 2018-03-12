البث المباشر
مراسل العالم : انفجار عبوة صوتية جانب مدرسة حاتم الطائي في الحي الغربي بالقامشلي والأضرار مادية
مراسل العالم : خروج عدد من العائلات من الغوطة الشرقية خلال الساعات القادمة عبر معبر مخيم الوافدين
رويترز نقلا عن الخارجية الأمريكية: واشنطن تدعو لعقد اجتماع عاجل في الأردن لمراجعة الوضع في جنوب غرب سوريا
الدفاع الروسية: خروج 76 شخصا بينهم 49 طفلا من الغوطة الشرقية لدمشق عبر الممرات الإنسانية
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
مصدر في قيادة شرطة دمشق: استشهاد طفلة وشاب وإصابة طفلتين بقذيفة أطلقها الارهابيون على محيط فرن الزاهرة
رويترز: متحدث باسم الحكومة التركية يقول إنه سيتم تطهير عفرين السورية من المسلحين قريبا
الخارجية الروسية: تصريحات ماي عن الضابط سكريبال هي حملات دعائية سياسية مبنية على الاستفزاز
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة

المباحثات الثنائية مع دول مجموعة 5+1 مدخل لحل الازمة النووية

المباحثات الثنائية مع دول مجموعة 5+1 مدخل لحل الازمة النووية
الثلاثاء ١٠ يونيو ٢٠١٤ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

بدأت أمس الاثنين المباحثات الثنائية بين ايران ودول مجموعة 5+1 ، تمهيدا للتوصل الى اتفاق نهائي حول الملف النووي الايراني .

وكانت أول جولة من المباحثات بين ايران والولايات المتحدة ، حيث وصف عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الايراني كبير المفاوضين بأنها عقدت في أجواء ايجابية وبناءة.
وهذه اول مباحثات مباشرة بين ايران والولايات المتحدة على مستوى مساعد وزير الخارجية في البلدين ومن المقرر ان تجري مباحثات ثنائية ايضا مع كل من روسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والمانيا أملا في التوصل الى اتفاقات ثنائية تفضي الى اتفاق نهائي بين الجانبين .
فالمحادثات الثنائية سبيل جديد لطرح القضايا الاساسية بصورة ثنائية ، خاصة وان الولايات المتحدة ترغب ان تتحدث مع ايران حول قضايا خارج الاطار النووي بينما اشار مساعد وزير الخارجية بان المحادثات الثنائية تتمركز حول الملف النووي ولا تقبل ايران طرح قضايا خارج الملف النووي في هذه المباحثات .
الولايات المتحدة ترغب منذ أمد بعيد التفاوض مع ايران حول قضايا منطقة الشرق الاوسط والدور الكبير لايران في المنطقة ، خاصة وان الولايات المتحدة ترغب ان يكون هناك تقارب ايراني سعودي يخفف من حدة التوتر في المنطقة.
ايران اعلنت عن رغبتها بالدخول في محادثات مباشرة مع السعودية من أجل تخفيف حدة التوتر وإقرار السلام في المنطقة، وتشجيع السعودية على الكف عن دعم الجماعات التكفيرية والمسلحة في سوريا والعراق لكن السعوديين مصممون على الاستمرار في دعم الجماعات المسلحة في سوريا والعراق من اجل الاطاحة ببشار الاسد في سوريا ونوري المالكي في العراق .
السعوديون زادوا اخيرا دعمهم للجماعات التكفيرية وخاصة جماعة داعش التي شنت هجمات متتالية على المدن العراقية منها سامراء والموصل وفي مناطق عديدة من كردستان العراق لتثبت قوتها أمام الجيش العراقي والحكومة العراقية .
الامريكان يرغبون في إقناع السعوديين بالكف عن دعم الجماعات التكفيرية في سوريا والعراق ولكن السعوديين قد خسروا الكثير من نفوذهم في المنطقة وهزموا شر هزيمة في سوريا ولم يبق لهم نفوذ الا على الجماعات التكفيرية المسلحة التي تعتمد في حياتها على القتل المستمر لشيعة أهل البيت وتتلذذ بإراقة الدماء في كل مكان وخاصة في منطقة الشرق الاوسط مع استمرار الدعم المادي والتسليحي من جانب السعودية واخواتها الخليجيات لهذه الجماعات .
ان المحادثات الثنائية التي بدأت بين ايران والولايات المتحدة تزامنا مع المحادثات النووية بين ايران ومجموعة 5+1 قد اخافت السعوديين ، ولكن الامريكان طمأنوهم بان المحادثات مع الايرانيين ستكون في صالح المنطقة ولن تضر السعودية مطلقا.
تأمل ايران أن تسفر المحادثات الثنائية مع دول مجموعة 5+1 عن اتفاق نهائي حول الملف النووي في ختام ستة اشهر من التوقيع على الاتفاق المؤقت في نوفمبر 2013.

شاكر كسرائي

روابط ذات صلة

ظريف يجري مباحثات مع أشتون في إسطنبول

عراقجي : جولة جديدة من المحادثات النووية الاسبوع الجاري

عراقجي: المفاوضات مع اميركا تقتصر على الشأن النووي

عراقجي يؤكد ايجابية الجولة الاولى من المباحثات مع الوفد الاميركي

آخر الأخبار

ظريف يبحث تعزيز التعاون الأمني مع وزير داخلية باكستان

أميركا تدعو لاجتماع عاجل بالأردن لمراجعة وضع سوريا

بالفيديو.. كسر زحف للمرتزقة قبالة جبل قيس في جيزان

نشرة بانوراما: "تعذيب وتصفيات في السعودية" و"تحديات ضرب بؤر داعش بالعراق"

اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الجمعة

نيكي هايلي تهدد:لا زلنا مستعدين للتحرك في سوريا إذا

صحيفة نمساوية تكشف هوية منفذ الهجوم على مقر إقامة سفير ايران بفيينا

انطلاق معرض صناعة البناء في عمان بمشاركة شركات ايرانية

خبيرة أممية: أحداث ميانمار "تحمل سمات الإبادة الجماعية"

مفاجأة أخرى من"مجتهد"؛هذا ما فعله بن سلمان بـ"هادي"

الدوري المصري الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 40 في تاريخه

معلومات مفيدة جدا..بهذه الطريقة بامكانك سد طريق تجسس "فيسبوك" عليك!

وزير الداخلية الايراني: ضبط 785 طنا من المخدرات من قبل ايران في عام 2017

شاهد ماذا حدث لهذا الطيار بعد تحطم مروحيته وقفزه في المياه!

حرب كلامية و تبادل تصريحات نارية بين بريطانيا و روسيا..ماذا حدث؟!

كرة القدم تيتي يكشف عن قائمة السامبا لمواجهة روسيا والمانيا

كرة القدم كاريك سيعتزل في نهاية الموسم

هذه الاشياء تجنب فعلها أثناء شحن الهاتف

الفساد في السعودية.. بالفيديو..."الوليد بن طلال" ممنوع من السفر الا بإذن من ...؟!

العين الإماراتي يهرب من الهزيمة أمام الاستقلال الايراني

الأکثر مشاهدة