"داعش" تسيطر على معظم محافظة نينوى

وفيما افاد مراسل العالم ان المسلحين هربوا 1400 نزيل من سجن بادوش و 790 سجينا من سجن تسفيرات بالموصل، اوضح المصدر في شرطة محافظة نينوى في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مسلحي تنظيم مايعرف بدولة العراق والشام الاسلامية داعش فرضوا منذ ليل الاثنين الثلاثاء، سيطرتهم على مبنى محافظة نينوى وسط مدينة الموصل"، مشيرا الى "انتشار واسع لمسلحي التنظيم في الجانبين الايمن والايسر من المدينة".

وأضاف أن "انتشار المسلحين جاء بعد اشتباكات عنيفة مع القوات الامنية في مختلف مناطق المدينة، لاسيما المناطق المحيطة بمبنى المحافظة"، مشيرا الى انهم "سيطروا كذلك على مطار الموصل وعلى مبنى قناتي سما الموصل ونينوى الغد".

وتابع بأن عناصر من تنظيم "داعش" سيطروا كذلك على سجون بادوش والتسفيرات ومكافحة الارهاب في مدينة الموصل، مبينا انهم قاموا بتهريب المئات من السجناء.

من جهتها، نقلت وكالة "رويترز" عن ضباط بالجيش العراقي قولهم أن المتشددين يسيطرون حاليا على الجانب الغربي من الموصل ويواصلون التقدم الى جنوب المدينة وخاصة باتجاه قاعدة رئيسة للجيش يوجد فيها مطار عسكري .

وقال مسؤول أمني كبير من مركز عمليات نينوى: "بدون تدخل عاجل من المزيد من قوات الدعم فإن الموصل قد تسقط في أيديهم في غضون أيام". وأضاف أن مسلحي "داعش" على بعد 3 كيلومترات فقط من معسكر الغزلاني العسكري.

من جهتها أفادت الشرطة ومسؤولون محليون أن المتشددين يستخدمون روافع لإقامة أسوار للحماية وإغلاق الطرق لمنع الجيش من استعادة السيطرة على الموصل.