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اختطاف أكثر من 20 امرأة بنيجيريا والاصابع تشير لبوكو حرام

اختطاف أكثر من 20 امرأة بنيجيريا والاصابع تشير لبوكو حرام
الثلاثاء ١٠ يونيو ٢٠١٤ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

ذكرت مصادر محلية شمال شرقي نيجيريا أن مسلحين مجهولين يعتقد أنهم من "بوكو حرام" اختطفوا أكثر من عشرين امرأة بالقرب بلدة "شيبوك" التي شهدت في شهر أبريل الماضي اختطاف نحو 300 تلميذة من داخل مدرسة.

وافاد موقع روسيا اليوم الثلاثاء ان مصادر نيجيرية أخرى قدرت عدد المختطفات بنحو 40 امرأة تعرضن للاختطاف في وضح النهار بواسطة مسلحين يرتدون زيا عسكريا، مشيرة الى أنهن في الغالبية من الشابات.
وأكد مسؤول في ولاية "بورنو"، رفض بدوره كشف هويته، عملية الاختطاف إلا أنه وضع عدد المختطفات عند 20 امرأة، وأوضح: "نعمل على تحديد ملابسات اختطافهن". ولم يتضح بعد المكان الذي اقتيدت إليه المختطفات، ولم يجر الخاطفون أي اتصالات بأي أحد.

وشرح أحدهم بقوله: "هذه ليست المرة التي تتخطف فيها نساء من المنطقة، حدث ذلك مرارا، يأتون ويقتادون الشابات في مركباتهم ثم يطلقن سبيلهن مقابل ما بين 30 إلى 40 من رؤوس الماشية كفدية"، لافتا إلى أن السكان يخشون إبلاغ الجيش تحسبا من انتقام المسلحين.
واختطفت حركة "بوكو حرام"  في 14 إبريل/نيسان الماضي نحو 300 طالبة مدرسة في منطقة "شيبوك" نجحت العشرات في الفرار، غير أن أكثر من 200 طالبة لا يزلن مفقودات منذ اختطافهن، الذي أثار ردود فعل دولية عنيفة".
وظهر زعيم "بوكو حرام" في شريط فيديو منذ أسابيع، ليعلن مسؤولية الجماعة عن اختطاف الفتيات قائلا إنهن سبايا.

 

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