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بيع مساعدات اللاجئين السوريين بإحد اسواق الاردن

بيع مساعدات اللاجئين السوريين بإحد اسواق الاردن
الثلاثاء ١٠ يونيو ٢٠١٤ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعرب السفير البريطاني في الاردن بيتر ميلت، عن أسفه لبيع مساعدات اللاجئين السوريين في أحد الاسواق في العاصمة الاردنية عمان.

وقال ميلت في تغريدة له على موقع التواصل "تويتر"؛ "إنه من الجنون أن ترى المساعدات المقدمة للاجئين السوريين تباع في إحدى المولات"، مثيرا فيها ملف سرقة المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين السوريين في الأردن وبيعها في الاسواق.

وأرفق السفير البريطاني صورة لـ"علبة فول" كُتب عليها "تبرُّع للاجئين – غير مخصص للبيع" وهي تباع في إحدى المولات التجارية في العاصمة عمان.

من جهتها، نفت دينا القصبي المتحدثة بإسم منظمة الغذاء العالمي التهمة عبر المواقع الالكترونية موضحة إن "الصورة التي نشرها السفير لمنتج عليه شعار المنظمة ويباع في إحدى المولات الأردنية غير واقعية".

يذكر أن السوريين في الاردن يشكلون ما نسبته 14% من سكان المملكة، حيث تجاوز عددهم المليون وثلاثمئة ألف سوري، يتوزع نحو 600 ألف لاجئ منهم في مخيمات اللاجئين، حسب إحصائيات رسمية.

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