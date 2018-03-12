المفاوضات النووية والعفو الرئاسي السوري والملف الليبي

نستطلع واياكم في برنامج بانوراما اليوم ملفات ثلاثة كالعادة :

الأول يتناول موضوعا مهما، هو المباحثات الثنائية الايرانية الامريكية الجارية في جنيف. واللافت فيها مشاركة مسؤولين امنيين امريكيين كبار. أبعاد المحادثات واهدافها؟ ماهي دلالات المشاركة الأمنية الأميركية البارزة؟ وما هو اثرها في انتاج اتفاق نووي نهائي؟ .

وفي ملفنا الثاني: الرئيس الأسد وبعد الانتخابات الرئاسية يصدر عفوا عاما عن جرائم مرتكبة قبل اليوم. ما هي اسباب هذا العفو؟ ةاثره على واقع الأزمة السورية؟

هل أثبتت قرارات العفو العام السابقة جدواها في حل الأزمة فجاء عفو اليوم؟

وفي ملفنا الاخير: القضاء الليبي يحكم بعدم دستورية رئاسة احمد معيتيق للحكومة. لماذا تأخّر الحكم لشهر ونصف الشهر؟ وهل للحكم خلفيات سياسية ما؟ وهل يمكن اعادة انتخاب معيتيق مرة جديدة؟