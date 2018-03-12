لاریجاني: انتخابات سوريا غیرت المعادلات السیاسیة

واکد لاریجاني ان الانتخابات السوریة و اقبال الشعب السوري الواسع علی صنادیق الاقتراع في ظل التهدیدات التي وجهتها المجموعات الارهابیة، افشل مؤامرات اعداء الشعب السوري.

وخاطب الرئیس بشار الاسد واضاف ان اصوات الشعب السوري جسدت المقاومة امام الارهاب.

وتابع قائلا ان الشعب السوري اثبت من خلال مشارکته في الانتخابات ان السبیل الوحید لحل الازمة السوریة هو الحوار الوطني علی اساس ارادة الشعب السوري المقاوم.

کما اعرب لاریجاني عن تمنیاته بنجاح بشار الاسد و التوفیق و السعادة للشعب السوري الشقیق.

یذکران الاسد فاز في الانتخابات الرئاسية التي اجریت یوم الثالث من حزیران/یونیو الجاري بعد حصوله علی اکثر من ثمانین بالمئة من الاصوات ای 10ملایین و 319الفا و 703 اصوات.