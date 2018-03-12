لبنان: أزمة إنتخابات الرئاسة .

خلافات الثامن والرابع عشر من آذار بلغت أوجها الدستوري.
انتظام التشريع والتنفيذ دخل عنق زجاجة التجاذبات السياسية والطائفية.
تصريحات القوى السياسية المحلية أجمعت على الحل الداخلي في العلن .
وأعينها منصبة على تعليمات قد تأتي من الخارج في السر .
وزير خارجية أميركا جون كيري زار بيروت بشكل مفاجىء .
وشدد على إجراء الانتخابات الرئاسية وزعم أن بلاده لا تتدخل فيها .
فماذا بعد فشل مجلس النواب اللبناني في إنتخاب رئيس للجمهورية ؟
وهل تطول فترة الشغور الرئاسي ؟
وما تداعايات فشل الإنتخاب الرئاسي على عمل باقي المؤسسات ؟
وما مصير الحوار بين تياري المستقبل والوطني الحر ؟
وكيف قرأت القوى السياسية اللبنانية زيارة وزير الخارجية الأميركية ؟
بسام الهاشم مسؤول العلاقات مع الاحزاب الوطنية في التيار الوطني الحر
رامي الريس مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي
جورج يزبك رئيس مجلس الاعلام في حزب الكتائب