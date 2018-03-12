بالفيديو.. يواجه 3 لصوص مسلحين لإنقاذ منزل جاره

وحسب صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية، فإن الأب البريطاني لطفلين من مدينة "فيلثورث"، والذي لا يمكن التصريح باسمه؛ لم يتردد في التصدي لـ3 لصوص مسلحين، حين هاجموا منزل جاره.



وكشف شريط فيديو سجلته كاميرات المراقبة، 3 لصوص: أحدهم يحمل سكينا، والآخر يحمل مطرقة، وقد هبطوا من سيارة وداهموا أحد المنازل، وفجأة يظهر شخصا يحمل عصا وهو يجري ناحية المنزل، وبعدها بثوان يظهر اللصوص وهم يفرون.



وقالت الصحيفة: إن الجار وقف بعصاه في مواجهة اللصوص الثلاثة الذين هددوه، وحين لم يتزحزح عن مكانه فروا هاربين.



ونقلت الصحيفة عن الجار البطل قوله: حين رأيت اللصوص طلبت من ابنتي أن تستدعي الشرطة، وحملت عصاي وطرقت الباب وأنا أصيح: "اخرجوا يا أكياس القمامة"، ويضيف: "لقد كان الموقف خطيرا، لكنني لم أفكر في نفسي في تلك اللحظة".



وقال صاحب المنزل، والذي لم يكن موجودا وقت الحادث: "إن جاري بطل، ولو كنت مكانه فسأفعل نفس الشيء".

