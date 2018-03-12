فرض حظر التجوال الشامل بمحافظة صلاح الدين وغلق جسر تكريت

وقال المصدر في حديث لـ"المسلة"، إن "اللجنة الامنية العليا في محافظة صلاح الدين قررت فرض حظر التجوال الشامل على الافراد والمركبات وفي جميع أنحاء المحافظة".

وأضاف المصدر الذي أشترط عدم الكشف عن أسمه، أن "القرار شمل كذلك غلق جسر تكريت الرئيسي الذي يربط المدينة بشمالها".

وكان مصدر امني في محافظة صلاح الدين قد أفاد، اليوم الثلاثاء، بان الاجهزة الامنية اخلت سجن التسفيرات في المحافظة.

وكان مصدر في شرطة محافظة نينوى قد افاد، اليوم الثلاثاء، بأن مسلحي داعش اقتحموا سجن بادوش والتسفيرات ومكافحة الارهاب وفرضوا سيطرتهم عليها بالكامل وعملوا على تهريب المئات من السجناء.