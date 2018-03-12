إقالة مدير شرطة صلاح الدين بالعراق وتعيين "مجتث" بدلا عنه

وقال الكريم إن "مدير شرطة صلاح الدين اللواء الركن جمعة عناد أقيل من منصبه وتم استدعاء مدير الشرطة السابق حمد النامس والذي سبق أن اجتث من منصبه، ليحل بدلاً عن عناد".

وأضاف الكريم أنه "تم استدعاء العميد الركن عصام متعب والذي اجتث ايضاً من منصب مدير شرطة تكريت الذي كان يشغله سابقاً، وتم تعيينه حالياً معاوناً لقائد شرطة المحافظة".

وكان مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين أفاد، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (10 حزيران 2014) بأن عناصر "داعش" سيطروا على أحد الطرق الرئيسة شرق تكريت، وفي حين بين أنه تم فرض حظر تجوال جزئي بمناطق قضاء بيجي وتكريت، وأشار إلى أن العشرات من الأسر بدأت بالنزوح من تكريت إلى شمال العراق.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، اليوم، أن مجلس الوزراء اتخذ قرارات بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتنظيمها وإعادة رسم الخطط اللازمة لعودة تطهير نينوى، مشيراً إلى أن المجلس وجه كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية للقيام بواجباتها برعاية الأسر المهجرة.