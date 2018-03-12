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أميرعبداللهيان: لقائي في مصر مع ولي العهد السعودي كان بناءً

أميرعبداللهيان: لقائي في مصر مع ولي العهد السعودي كان بناءً
الثلاثاء ١٠ يونيو ٢٠١٤ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني في الشؤون العربية والافريقية حسين أميرعبداللهيان، إن اللقاء مع ولي العهد السعودي في القاهرة على هامش مراسم أداء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية كان بناءً.

وأضاف أميرعبداللهيان اليوم الثلاثاء حول زيارته الأخيرة لمصر ولقائه ولي العهد السعودي: جرى لقاء قصير مع الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية على هامش مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس المصري الجديد.
وصرح بأنه تم خلال اللقاء تبادل تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران والملك السعودي وتم التأكيد على أن طهران والرياض تسعيان إلى خير واستقرار وتطور البلدين والمنطقة.
كما أشار مساعد وزير الخارجية الإيراني إلى لقائه بوكيل وزارة الخارجية السعودي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله وقال إنه قدم شكره لدعوة وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وبحث معه حول وضع التدابير لإجراء الزيارة ولقاء وزيري خارجية البلدين في الوقت المناسب .
وحول لقائه الرئيس المصري الجديد، أعلن أميرعبداللهيان بأنه أبلغ الرئيس السيسي تهاني رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران وتمنياته بأن يعم السلام والاستقرار في ربوع مصر.
وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني أميرعبداللهيان قد توجه يوم الأحد إلى القاهرة لحضور مراسم أداء الرئيس المصري الجديد عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية.
والتقى أميرعبداللهيان خلال زيارته لمصر والتي استمرت يوماً واحداً، الأخضر الإبراهيمي المبعوث الأممي السابق في سوريا وبحث معه التطورات في المنطقة.
وشرح مساعد وزير الخارجية الإيراني في الشؤون العربية والافريقية، مواقف الجمهورية الإسلامية في إيران خلال هذه اللقاءات.

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