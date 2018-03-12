خطأ للحلف الاطلسي يقتل 5 جنود اميركيين بافغانستان

وقال الناطق باسم البنتاغون جون كيربي في بيان ان "خمسة جنود اميركيين قتلوا امس في عملية امنية في جنوب افغانستان. ويعتقد المحققون ان السبب ضربة محتملة بنيران صديقة".

واوضح ناطق باسم الجيش الافغاني انها ضربة جوية نفذتها طائرة تابعة للتحالف الدولي.

وكانت التحالف الدولي في افغانستان (ايساف) اعلن في وقت سابق مقتل خمسة من جنوده لكن بدون تحديد جنسياتهم.

وقال التحالف في بيان ان "مقتلهم جاء اثر عملية امنية حين اشتبكت وحدتهم مع القوات المعادية. للاسف هناك احتمال ان يكون السبب نيران صديقة". وفتح تحقيق لتحديد اسباب الحادث.

من جهته اعلن الجيش الافغاني ان احد جنوده قتل ايضا في الحادث. وقال محسن خان احد الناطقين المحليين باسم الجيش الافغاني ان "القوات الافغانية كانت تخوض معارك ضد المتمردين" في ولاية زابل (جنوب) "عندما طلب الجنود الاجانب دعما جويا فاستهدفهم القصف من طريق الخطأ".

وهذه اكبر خسائر يتكبدها الحلف الاطلسي منذ مقتل خمسة جنود بريطانيين في نيسان/ابريل الماضي لدى سقوط مروحيتهم من طراز لينكس في اقليم قندهار معقل مسلحي حركة طالبان في جنوب البلاد.