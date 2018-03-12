البث المباشر
مراسل العالم : انفجار عبوة صوتية جانب مدرسة حاتم الطائي في الحي الغربي بالقامشلي والأضرار مادية
مراسل العالم : خروج عدد من العائلات من الغوطة الشرقية خلال الساعات القادمة عبر معبر مخيم الوافدين
رويترز نقلا عن الخارجية الأمريكية: واشنطن تدعو لعقد اجتماع عاجل في الأردن لمراجعة الوضع في جنوب غرب سوريا
الدفاع الروسية: خروج 76 شخصا بينهم 49 طفلا من الغوطة الشرقية لدمشق عبر الممرات الإنسانية
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
مصدر في قيادة شرطة دمشق: استشهاد طفلة وشاب وإصابة طفلتين بقذيفة أطلقها الارهابيون على محيط فرن الزاهرة
رويترز: متحدث باسم الحكومة التركية يقول إنه سيتم تطهير عفرين السورية من المسلحين قريبا
الخارجية الروسية: تصريحات ماي عن الضابط سكريبال هي حملات دعائية سياسية مبنية على الاستفزاز
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة

الجامعة العربية تعلن دعمها للحكومة العراقية في مواجهة الإرهاب

الجامعة العربية تعلن دعمها للحكومة العراقية في مواجهة الإرهاب
الثلاثاء ١٠ يونيو ٢٠١٤ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، عن دعمها للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية من أجل محاربة الإرهاب، وأعربت عن استيائها من تصاعد موجة العمليات الإرهابية ضد المواطنين العراقيين والتي استهدفت آخرها مدينة الموصل.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في بيان وفق "السومرية نيوز" إن "جامعة الدول العربية تتضامن بالكامل مع العراق وشعبه في مواجهة هذه المحنة وتبدي دعمها للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية من أجل محاربة الإرهاب"، مؤكداً ضرورة "تحقيق التوافق الوطني العراقي في هذه المرحلة الخطيرة التي تهدد أمن العراق واستقراره السياسي".
وأبدى العربي عن استيائه "وبالغ القلق من تصاعد موجة العمليات الإرهابية التي تقوم بها مجموعات إرهابية مسلحه ضد المواطنين العراقيين، والتي استهدفت آخرها وعلى نحو خطير ومروع مدينة الموصل العراقية".
وندد العربي بـ"الأنشطة الإجرامية التي يقوم بها تنظيم داعش في العراق"، داعياً إلى "تضافر جهود جميع القوى والفعاليات السياسية والوطنية العراقية، في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، حفاظاً على وحدة العراق وأمنه واستقراره".
يذكر أن مسلحين ينتمون لتنظيم "داعش" ينتشرون، منذ ليلة أمس الاثنين، على مبنى محافظة نينوى ومطار الموصل وقناتي سما الموصل ونينوى الغد الفضائيتين، فضلاً عن مراكز أمنية ومؤسسات رسمية أخرى، كما انتشروا في الساحلين الأيمن والأيسر من المدينة، فيما تمكن آلاف السجناء من الهروب من سجون بادوش والتسفيرات ومكافحة الإرهاب في المحافظة، بعد سيطرة المسلحين عليها.

روابط ذات صلة

الموصل خارج سيطرة الدولة العراقية

المالكي يعلن حالة الإنذار القصوى بالعراق

البرلمان العراقي يقرر عقد جلسة طارئة الخميس المقبل

فرض حظر التجوال الشامل بمحافظة صلاح الدين وغلق جسر تكريت

فيديو خاص يصور نزوح اهالي الموصل جراء هجوم داعش

آخر الأخبار

أميركا تدعو لاجتماع عاجل بالأردن لمراجعة وضع سوريا

بالفيديو.. كسر زحف للمرتزقة قبالة جبل قيس في جيزان

نشرة بانوراما: "تعذيب وتصفيات في السعودية" و"تحديات ضرب بؤر داعش بالعراق"

اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الجمعة

نيكي هايلي تهدد:لا زلنا مستعدين للتحرك في سوريا إذا

صحيفة نمساوية تكشف هوية منفذ الهجوم على مقر إقامة سفير ايران بفيينا

انطلاق معرض صناعة البناء في عمان بمشاركة شركات ايرانية

خبيرة أممية: أحداث ميانمار "تحمل سمات الإبادة الجماعية"

مفاجأة أخرى من"مجتهد"؛هذا ما فعله بن سلمان بـ"هادي"

الدوري المصري الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 40 في تاريخه

معلومات مفيدة جدا..بهذه الطريقة بامكانك سد طريق تجسس "فيسبوك" عليك!

وزير الداخلية الايراني: ضبط 785 طنا من المخدرات من قبل ايران في عام 2017

شاهد ماذا حدث لهذا الطيار بعد تحطم مروحيته وقفزه في المياه!

حرب كلامية و تبادل تصريحات نارية بين بريطانيا و روسيا..ماذا حدث؟!

كرة القدم تيتي يكشف عن قائمة السامبا لمواجهة روسيا والمانيا

كرة القدم كاريك سيعتزل في نهاية الموسم

هذه الاشياء تجنب فعلها أثناء شحن الهاتف

الفساد في السعودية.. بالفيديو..."الوليد بن طلال" ممنوع من السفر الا بإذن من ...؟!

العين الإماراتي يهرب من الهزيمة أمام الاستقلال الايراني

شاهد بالفيديو.. اعلامي تونسي يفجر مفاجأة حول طلب الامارت المثير من السبسي!

الأکثر مشاهدة