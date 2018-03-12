الجامعة العربية تعلن دعمها للحكومة العراقية في مواجهة الإرهاب

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في بيان وفق "السومرية نيوز" إن "جامعة الدول العربية تتضامن بالكامل مع العراق وشعبه في مواجهة هذه المحنة وتبدي دعمها للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية من أجل محاربة الإرهاب"، مؤكداً ضرورة "تحقيق التوافق الوطني العراقي في هذه المرحلة الخطيرة التي تهدد أمن العراق واستقراره السياسي".

وأبدى العربي عن استيائه "وبالغ القلق من تصاعد موجة العمليات الإرهابية التي تقوم بها مجموعات إرهابية مسلحه ضد المواطنين العراقيين، والتي استهدفت آخرها وعلى نحو خطير ومروع مدينة الموصل العراقية".

وندد العربي بـ"الأنشطة الإجرامية التي يقوم بها تنظيم داعش في العراق"، داعياً إلى "تضافر جهود جميع القوى والفعاليات السياسية والوطنية العراقية، في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، حفاظاً على وحدة العراق وأمنه واستقراره".

يذكر أن مسلحين ينتمون لتنظيم "داعش" ينتشرون، منذ ليلة أمس الاثنين، على مبنى محافظة نينوى ومطار الموصل وقناتي سما الموصل ونينوى الغد الفضائيتين، فضلاً عن مراكز أمنية ومؤسسات رسمية أخرى، كما انتشروا في الساحلين الأيمن والأيسر من المدينة، فيما تمكن آلاف السجناء من الهروب من سجون بادوش والتسفيرات ومكافحة الإرهاب في المحافظة، بعد سيطرة المسلحين عليها.