اخبار جدیدة عن عالم التكنولوجيا

قامت شركة رينو الفرنسية بالكشف عن سيارة اختبارية تحتوي على طائرة صغيرة بدون طيار

تعتزم شركة “ليب موشن” (Leap Motion)، المطورة لتقنية التحكم بالأجهزة عن بعد باستخدام حركات اليد

كشف باحثون في جامعة “Duke University” عن تطويرهم لجهاز قادر على تحويل الإشارات اللاسلكية، إلى طاقة كهربائية يُمكن الاستفادة منها في شحن الأجهزة المحمولة

في هولندا الشوارع ستتحول في المستقبل إلى شوارع ذكيّة وحريصة جدا على سلامتك وخاصة عند قيادتك في الليل فقد تمّ استبدال أنوار الشوارع العادية بعلامات شوارع تضئ في الظلام على طول 500 متر في طريق عام.





تطبيقات متنوعة تغزو اسواق التكنولوجيا كل يوم

أعلنت شركة “جوجل” الأمريكية على مدونتها عن تحديثها لخدمة “خرائط جوجل” Google Maps، من خلال ميزات مثل “المعاينة خطوة بخطوة”، وتزويد تقارير عن حركة المرور من خدمة “Waze”.



من المعروف أن هاتفك المحمول لديه القدرة على تحديد مكانك في الوقت الحالي عن طريق الاقمار الاصطناعية، لكن هذا الأمر مقيد بك حصراً ولم يكن بمقدور أحد معرفة مكانك عن طريق هاتفك المحمول

تطبيقات متنوعة تغزو اسواق التكنولوجيا كل يوم

توصلت شركات التكنولوجيا إلى اختراع جديد سيمثل حلاً لمشكلة مزعجة، وهو Stick N Find الذي سينهي معاناة البحث عن الأشياء الصغيرة التي ننسى مكانها

«ريكون زييل ترانسيند جي بي إس غوغلس» Recon Zeal Transcend GPS Goggles) التي تتعتم وتزداد غمقا أوتوماتيكيا، وذات شاشة صغيرة زيل هي أول شركة أطلقت نظارات تحديد المواقع، وفي هذا الموسم تقدّم قطعة مختلفة من التقنيات التي يمكن ارتداؤها



أعلنت شركة PhoneSoap عن الشاحن المعقم Charging Sanitizer الأول من نوعه والوحيد المتوفر حالياً بميزة تعقيم الهاتف أثناء شحنه وهو الوسيلة الأكثر أماناً وفعالية للقضاء على البكتيريا التي تنمو على شاشة الهاتف أو التي تنتقل إلى الشاشة بواسطة يد المستخدم



روبوتات جديدة ذكية فريدة من نوعها ، صغيرة الحجم ، وبأسعار مناسبة جدا ، يطلق عليها اسم Ozobot ، لقد تم تصميمها بحيث يمكن استخدامها مع الأجهزة اللوحية و الهواتف الذكية ، حيث تعمل على سطح ” شاشة ” الجهاز اللوحي الخاص



كشفت شركة "جوجو" الأميركية الرائدة في الخدمات اللاسلكية للطائرات عن نظام جديد يسمح للركاب بإرسال رسائل نصية وإجراء مكالمات هاتفية بهواتفهم الذكية خلال رحلاتهم الجوية تماما مثلما يحدث على الأرض



تناقلت العديد من المواقع التقنية خبرا يتعلق بشركة كينج ستون وهو انطلاق ذاكرة فلاش جديدة اطلقت عليها الشركة الاسم DataTraveler microDuo ...





تصمیم العاب کامبیوتر والانیمیشن

ملتقی یحضره العدید من الاساتید في مجال تصمیم العاب کامبیوتر والانیمیشن





مجموعة من التطبيقات للأجهزة المحمولة المختلفة،



مجموعة من التطبيقات للأجهزة المحمولة المختلفة، منها تطبيق يقدم حماية ضد الفيروسات والبرمجيات الضارة من دون التأثير سلبا على أداء الجهاز، وآخر يسمح لجهازك أداء الكثير من الوظائف بشكل آلي وفقا للتوقيت أو مكان وجودك، وتطبيق يسمح لك التفاعل مع ملاحظاتك بالإيماءات، بالإضافة إلى تطبيق للاتصال بالكومبيوتر الشخصي والتفاعل معه عبر الهاتف الجوال...

كل شيء جائز في عالم التكنولوجيا

كل شيء جائز في عالم التكنولوجيا ، هذا هو شعار الشركات التكنولوجية الكبرى التي ستبهرنا في المستقبل القريب بهواتف خارقة الذكاء واجهزة حواسيب محمولة تتمتع بقدرات قد نعتبرها اليوم خارقة...

الآي بد یرسم لوحة للممثل مورغان فریمن

الآي بد یرسم لوحة للممثل مورغان فریمن باستخدام تطبیق بروکریت و ب 285000 ظغطة زر