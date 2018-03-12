البث المباشر
مراسل العالم : انفجار عبوة صوتية جانب مدرسة حاتم الطائي في الحي الغربي بالقامشلي والأضرار مادية
مراسل العالم : خروج عدد من العائلات من الغوطة الشرقية خلال الساعات القادمة عبر معبر مخيم الوافدين
رويترز نقلا عن الخارجية الأمريكية: واشنطن تدعو لعقد اجتماع عاجل في الأردن لمراجعة الوضع في جنوب غرب سوريا
الدفاع الروسية: خروج 76 شخصا بينهم 49 طفلا من الغوطة الشرقية لدمشق عبر الممرات الإنسانية
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
مصدر في قيادة شرطة دمشق: استشهاد طفلة وشاب وإصابة طفلتين بقذيفة أطلقها الارهابيون على محيط فرن الزاهرة
رويترز: متحدث باسم الحكومة التركية يقول إنه سيتم تطهير عفرين السورية من المسلحين قريبا
الخارجية الروسية: تصريحات ماي عن الضابط سكريبال هي حملات دعائية سياسية مبنية على الاستفزاز
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة

مواقع: محافظ نينوى يأمر بحرق وثائق رسمية ويعتبر داعش "مجاهدين"

مواقع: محافظ نينوى يأمر بحرق وثائق رسمية ويعتبر داعش
الثلاثاء ١٠ يونيو ٢٠١٤ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

قالت مواقع عربية اليوم الثلاثاء إن محافظ نينوى بالعراق اثيل النجيفي، أمر جميع الدوائر الرسمية بالمحافظة تزامنا مع بدء هجوم تنظيم "داعش" على مدينة الموصل مركز المحافظة، بإتلاف وحرق كافة العقود وجميع الوثائق الرسمية التي تحمل توقيعه مشددا على جميع الموظفين والعاملين بعدم مواجهة "المجاهدين" (مسلحي داعش) والهرب بأي وسيلة.

وفيما يلي النص الذي أوردته مواقع على الانترنت منها "اخبارك نت" و "الوطن" و "الجورنال" و أخرى بشأن محافظ نينوى النجيفي :

"أصدر محافظ نينوي، اثيل النجيفي،  قرارات بعنوان "استعدادات وقائية" جاء فيها أنه "نظرا للظروف العصيبة التي تمر بها المحافظة وقناعتنا بعد قدرة الجيش على مواجهة المجاهدين، نوجه بالالتزام بالتعليمات التالية في كافة الدوائر والمؤسسات التابعة للمحافظة:

- إتلاف وحرق كافة العقود وجميع الوثائق التي تحمل اسم وتوقيع المحافظ.

- على جميع الموظفين والعاملين عدم مواجهة المجاهدين والهرب بأي وسيلة حفاظا على الأرواح والممتلكات".

- تقليل الحراسات الليلية حفاظا على أرواح المنتسبين.

ويعاقب بأشد العقوبات المخالف ويتم طرده من وظيفته أو إحالته إلى لجان تحقيق مختصة بأمن المحافظة.

كما ان قناة العالم عثرت على صورة لقرارات النجيفي، نشرت على الانترنت لم يتسن التأكد من صحتها من مصدر مستقل نرفقها بالخبر للايضاح :

من جهة أخرى إتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصهيود، الثلاثاء، رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي وشقيقه محافظ نينوى أثيل النجيفي بـ"الخيانة" وتسليم الموصل لتنظيم "داعش" الإرهابي، فيما اعتبر أنهما فتحا "حواضن للإرهاب" ورفضا تحركات الجيش في المحافظة.

وقال الصهيود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس البرلمان أسامة النجيفي وشقيقه أثيل النجيفي ارتكبا خيانة وتآمرا على الجيش بتسليم الموصل لتنظيم داعش الإرهابي على طبق من ذهب"، مبيناً "أنهما فتحا حواضن للإرهاب منذ الأول ورفضا تحركات قطعات الجيش في الموصل".

وأضاف أن "اتهام الجيش بالتآمر مع التنظيمات والمجاميع الإرهابية غير مقبول"، لافتاً الى أن "ما يحدث حالياً في الموصل يتحمل مسؤوليته النجيفي وشقيقه".

يذكر أن مسلحين ينتمون لتنظيم "داعش" انتشروا، منذ ليلة أمس الاثنين، على مبنى محافظة نينوى ومطار الموصل وقناتي سما الموصل ونينوى الغد الفضائيتين، فضلا عن مراكز أمنية ومؤسسات رسمية أخرى، كما انتشروا في الساحلين الأيمن والأيسر من المدينة، فيما قام مسلحو داعش بتهريب آلاف السجناء من سجون بادوش والتسفيرات ومكافحة الإرهاب في المحافظة.

روابط ذات صلة

ائمة نينوى ومحافظها يطالبون الاهالي بقتال "داعش"

"داعش" تسيطر على معظم محافظة نينوى

الموصل خارج سيطرة الدولة العراقية

آخر الأخبار

أميركا تدعو لاجتماع عاجل بالأردن لمراجعة وضع سوريا

بالفيديو.. كسر زحف للمرتزقة قبالة جبل قيس في جيزان

نشرة بانوراما: "تعذيب وتصفيات في السعودية" و"تحديات ضرب بؤر داعش بالعراق"

اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الجمعة

نيكي هايلي تهدد:لا زلنا مستعدين للتحرك في سوريا إذا

صحيفة نمساوية تكشف هوية منفذ الهجوم على مقر إقامة سفير ايران بفيينا

انطلاق معرض صناعة البناء في عمان بمشاركة شركات ايرانية

خبيرة أممية: أحداث ميانمار "تحمل سمات الإبادة الجماعية"

مفاجأة أخرى من"مجتهد"؛هذا ما فعله بن سلمان بـ"هادي"

الدوري المصري الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 40 في تاريخه

معلومات مفيدة جدا..بهذه الطريقة بامكانك سد طريق تجسس "فيسبوك" عليك!

وزير الداخلية الايراني: ضبط 785 طنا من المخدرات من قبل ايران في عام 2017

شاهد ماذا حدث لهذا الطيار بعد تحطم مروحيته وقفزه في المياه!

حرب كلامية و تبادل تصريحات نارية بين بريطانيا و روسيا..ماذا حدث؟!

كرة القدم تيتي يكشف عن قائمة السامبا لمواجهة روسيا والمانيا

كرة القدم كاريك سيعتزل في نهاية الموسم

هذه الاشياء تجنب فعلها أثناء شحن الهاتف

الفساد في السعودية.. بالفيديو..."الوليد بن طلال" ممنوع من السفر الا بإذن من ...؟!

العين الإماراتي يهرب من الهزيمة أمام الاستقلال الايراني

شاهد بالفيديو.. اعلامي تونسي يفجر مفاجأة حول طلب الامارت المثير من السبسي!

الأکثر مشاهدة