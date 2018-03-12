السينما الايرانية حاضرة بمهرجان لندن

وسيقام المهرجان في الفترة بين 17 و22 يونيو/حزيران الجاري في مدينة لندن وسيعرض خلاله الفيلمان الايرانيان المذكوران ضمن برنامج "الخاص لايران".

وتم انتخاب الفيلمين من ايران من قبل "ترزا اوبرایان" المدیر التنفيذي لمهرجان "Open Doc City " بلندن الذي كان احد الضيوف المشاركين في مهرجان "سينما الحقيقة" الدولي في ايران.

و"السائق والثعلب" فيلم وثائقي من اخراج آرش لاهوتي، يصور حياة مخرج الافلام السينمائية القصيرة الايراني "محمود كیاني فلاورجاني".

وقد شارك الفيلم في عدة مهرجانات محلية ودولية، في كندا وسويسرا وتركيا وفرنسا وروسيا وحصل على جوائز قيمة.

