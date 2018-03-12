بالصور/الرئيس الأسد يستقبل منافسيه في الانتخابات الرئاسية

وأشار الرئيس الأسد إلى أن نجاح العملية الانتخابية وإقبال المواطنين بكثافة على صناديق الاقتراع أبرز بشكل ناصع قوة الشعب السوري وتمسكه بقراره الحر بالرغم من الظروف الصعبة والاستثنائية التي تعيشها سورية ومحاولات البعض في الخارج فرض إرادته على السوريين.

في المقابل، أكد النوري في اللقاء أن الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي اتسمت بالشفافية والنزاهة وشكلت خطوة مهمة على طريق ترسيخ مبادئ الديمقراطية كونها أول انتخابات تعددية تشهدها سورية منذ عقود طويلة.

كما استقبل الرئيس الأسد اليوم ماهر حجار المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وأكد الرئيس الأسد أن التجربة الأولى للانتخابات التعددية في سورية كانت تجربة راقية وأبرزت وعي وثقافة السوريين في ممارسة الديمقراطية لافتا إلى أن المنتصر الأكبر في هذه الانتخابات هو الشعب السوري الذي واجه كل التحديات وتمكن بعزيمة قوية وإرادة صلبة من قول كلمته بشأن مستقبل بلده.

وعبر الرئيس الأسد عن شكره للدكتور النوري وحجار على تهنئتهما له بالفوز في الانتخابات.

من جانبه أشار حجار خلال اللقاء إلى أن الثقة الكبيرة التي منحها الشعب السوري للرئيس الأسد من خلال الانتخابات تؤكد عزم هذا الشعب على المضي في محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه تماما وتمسكه بإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع سورية والسير بثبات نحو مستقبل أفضل.