صرح لوكالة الأنباء "ريا نوفوستي" اليوم ممثل القوات الشعبية أن حوالي ألفين مسلح من الحرس الوطني الأوكراني تجمعوا في مطار لوغانسك، وأضاف أن مقاتلي القوات الشعبية قصفوا الليلة الماضية مطار لوغانسك مستخدمين قاذفات القنابل ومدافع الهاون، ولا معلومات عن الخسائر.

وأشار ممثل القوات الشعبية أنه قبل بضعة أيام حطت في مطار لوغانسك طائرات نقل عسكرية، ولكن لم نعد نلاحظها في الأيام الأخيرة.

وذكر أن انفجارا وقع ليلا، منذ أيام في المطار مما أدى إلى تدمير محطة المحولات الكهربائية مما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن المطار.

وتوقع ممثل القوات الشعبية أن يكون الانفجار ناتجا عن سوء استعمال المواد المتفجرة. وعشية يوم أمس أصدر زعيم جمهورية لوغانسك الشعبية قرارا منع فيه حركة الطيران في مطار لوغانسك.

من جهة اخرى ،أفادت الأنباء أن حريقا نشب في مصنع للذخيرة وسط لوغانسك الخاضعة لسيطرة القوات الشعبية حيث يتصاعد عمود كثيف من الدخان من المصنع. وأوضح مكتب الإعلام في جمهورية لوغانسك الشعبية أن حريقا نشب في المصنع.

مواطنون في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك لا يعترفون بشرعية سلطات كييف الحالية والتي جاءت بعد انقلاب فبراير شباط في أوكرانيا . وفي 11 مايو جرى الاستفتاء على وضع المناطق حيث صوت نحو 90 في المئة من المشاركين من أجل الاستقلال.

وفي الوقت نفسه قامت سلطات كييف بعملية عسكرية خاصة منذ منتصف نيسان / ابريل لقمع المؤيدين للاستقلال في شرق أوكرانيا. من جهتها موسكو تعتبر هذه العملية الخاصة ، والتي أدت بالفعل إلى سقوط العديد من الضحايا من الجانبين، بما في ذلك في صفوف السكان المدنيين، انها عملية تنكيلية كما وحثت كييف على ايقافها مباشرة.