مصدر دبلوماسي: بارزاني التقى مريم رجوي في باريس

ووصف المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه لـ"أشرف نيوز" أن اللقاء الذي جمع مسعود بارزاني ومريم رجوي بالمغلق والسري، مبيناً أن معلومات حصلت عليها السفارة تفيد بأن بارزاني أكد لزعيمة منظمة خلق الإرهابية عدم السماح لرئيس الوزراء نوري المالكي بتولي منصبه في ولاية ثالثة.

ولفت المصدر إلى أن بارزاني شدد لمريم رجوي على أن ظروفاً إقليمية لم تسمح للأكراد بإعلان دعمهم ووقوفهم إلى جانب منظمة خلق وعناصرها المتواجدين في معسكر ليبرتي قرب بغداد.

وكان رئيس منطقة كردستان مسعود بارزاني زار نهاية مايو الماضي فرنسا والتقى خلالها عدد من المسؤولين الفرنسيين ورئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا.