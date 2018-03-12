لافروف يرحب بإعلان بوروشينكو عن فتح ممرات إنسانية

صرح الوزير لافروف عقب اجتماع غير رسمي مع وزراء خارجية ألمانيا وبولندا، أن موسكو ترحب بفكرة رئيس أوكرانيا بيوتر بوروشينكو عن تنظيم ممرات إنسانية لإجلاء اللاجئين من جنوب شرق أوكرانيا، وقال لافروف أن اللاجئين لم يتمكنوا سابقا من مغادرة مناطق العمليات العسكرية وأجبروا على البقاء في منطقة القتال.

ولافروف يعتقد أيضا أن على الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، لامبيرتو زانيير أن يزور مدينة روستوف-نا-دونو ليتحدث مع اللاجئين الأوكرانيين، الفارين من ما يحدث في مقاطعات دونيتسك ولوغانسك. ووفقا للوزير الروسي يوجد في مقاطعة روستوف حوالي 30 ألف لاجئ أوكراني.