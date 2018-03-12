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عشرون مقاتلة "سو 27" سترابط في مطار "بيلبيك" بجزيرة القرم

عشرون مقاتلة
الثلاثاء ١٠ يونيو ٢٠١٤ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

حتى نهاية عام 2014 سيتم تمركزعشرون مقاتلة من طراز"سو27" في مطار "بيلبيك" العسكري في شبه جزيرة القرم.

سابقا كانت ترابط في مطار "بيلبيك" أكثر من خمسين طائرة من أنواع مختلفة من ضمنها مقاتلات "ميغ 29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني يتم الآن تسليمها للجهة الأوكرانية.

صرح مصدر في وزارة الدفاع الروسية أنه لغاية عام 2014 سيتم تزويد وحدات الدفاع الجوي الروسية في مطار "بيلبيك" بعشرين مقاتلة "سو27". وسيقود هذه الطائرات طيارون روس ولكن في نفس الوقت بدأت عملية تدريب طيارين سرحوا من الخدمة في الجيش الأوكراني، لقيادة هذه الطائرات وستستغرق فترة تدريبهم تقريبا نصف سنة".

الى جانب هذا ، قالت وزارة الدفاع الروسية في يوم الاثنين إن وحدات من القوات المسلحة الروسية بدأت تدريبات في منطقة كالينينغراد المطلة على بحر البلطيق في موازاة مناورات حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتجري الوحدات المشاركة بما فيها المقاتلات القاذفة "سو-34" ومروحيات "مي-24" وقاذفات القنابل "تو-22"، تمارين عملية حول خفر الحدود وخفر السواحل والبحث عن قطع العدو البحرية وتدميرها.

وتجري القوات الروسية تدريباتها في غرب روسيا في وقت تجري فيه قوات حلف شمال الأطلسي مناورة "سابر سترايك 2014" في أراضي لاتفيا وليتوانيا وأستونيا، والمناورة البحرية "بالتوبس 2014" في بحر البلطيق.
 


 

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