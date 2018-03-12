تأجيل محادثات روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي حول الغاز

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة جونتر اوتينجر " ينبغي على الشركاء الأوكرانيين والروس التشاور مع حكوماتهم، ويمكن أن نتابع المحادثات يوم الثلاثاء مساءا أو صباح يوم الأربعاء " وأشار أيضا إلى أنه لا تزال بين الأطراف "أسئلة مفتوحة" و"مواقف مختلفة"، بما في ذلك سعر الغاز.

في الوقت ذاته صرح وزير الطاقة الأوكراني يوري برودان أن اقتراح روسيا حول خصومات ثمن الغاز لا يناسب كييف، وفقا لكلامه إن روسيا بدلت ألية تشكيل سعر الغاز، وتابع أن الطرفان لم يستطعا تحقيق تقدم في المحادثات الماضية، لذلك "بقيت الأمور على مستوى الاتفاقات المبرمة يوم 2 يونيو \ حزيران."

بدوره قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في المشاورات الماضية بقيت ثابتة، وأوضح أن على شركة "نفطغازأوكرانيا" تسديد مبلغ قدره 1,45 مليار دولار ثمنا للغاز الذي استلمته في نوفمبر \ تشرين الثاني وديسمبر \ كانون الاول عام 2013، ودفع جزء من ثمن الغاز المستلم في شهر أبريل \ نيسان ومايو \ أيار عام 2014 قدره 500 مليون دولار.

