السيسي يشكر أوباما لدعم الحكومة الجديدة

وأكد الرئيس الأمريكى، لنظيره المصرى: "التزامه بالعمل معه من أجل تعزيز المصالح المشتركة لكلا البلدين، مؤكدًا دعم الولايات المتحدة المستمر لـ"التطلعات السياسية والاقتصادية، والاجتماعية" للشعب المصرى، واحترام حقوقهم العالمية.

وأعرب السيسى من جانبه، وبحسب البيت الأبيض، عن تقديره لمكالمة الرئيس أوباما، ورحب بدعم الولايات المتحدة للحكومة الجديدة.

وأنهى الزعيمان محادثتهما عبر الهاتف، بالتأكيد على التزامهما بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر. كما وافقا على البقاء على اتصال خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.