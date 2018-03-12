البث المباشر
مراسل العالم : انفجار عبوة صوتية جانب مدرسة حاتم الطائي في الحي الغربي بالقامشلي والأضرار مادية
مراسل العالم : خروج عدد من العائلات من الغوطة الشرقية خلال الساعات القادمة عبر معبر مخيم الوافدين
رويترز نقلا عن الخارجية الأمريكية: واشنطن تدعو لعقد اجتماع عاجل في الأردن لمراجعة الوضع في جنوب غرب سوريا
الدفاع الروسية: خروج 76 شخصا بينهم 49 طفلا من الغوطة الشرقية لدمشق عبر الممرات الإنسانية
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
مصدر في قيادة شرطة دمشق: استشهاد طفلة وشاب وإصابة طفلتين بقذيفة أطلقها الارهابيون على محيط فرن الزاهرة
رويترز: متحدث باسم الحكومة التركية يقول إنه سيتم تطهير عفرين السورية من المسلحين قريبا
الخارجية الروسية: تصريحات ماي عن الضابط سكريبال هي حملات دعائية سياسية مبنية على الاستفزاز
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة

روسيا تقول انها أحبطت هجمات في موسكو والقرم

روسيا تقول انها أحبطت هجمات في موسكو والقرم
الأربعاء ١١ يونيو ٢٠١٤ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

قالت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الارهاب (إف.إس.بي) يوم الثلاثاء ان روسيا أحبطت "هجمات ارهابية كبيرة" كانت ستقع خلال احتفالات النصر في الحرب العالمية الثانية الشهر الماضي في موسكو وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في الاونة الاخيرة.

 

 ولم يتسن التحقق من المؤامرات المزعومة لكن بيانات اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب (إف.إس.بي) التي أشارت الى ان رموزا روسية استهدفت ربما كان الهدف منها اذكاء المشاعر الوطنية اثناء أزمة أوكرانيا وحشد تأييد للرئيس فلاديمير بوتين.

 ونقلت وكالة ايتار تاس الروسية للانباء عن اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب قولها انها تحقق مع عدد من المواطنين الروس يشتبه في انهم كانوا يستعدون لشن هجوم في التاسع من مايو ايار الذي يصادف عطلة يوم النصر باستخدام قنبلة محلية الصنع محشوة بالمسامير والصواميل.

 وتم اعتقال المجموعة قبل يومين من الهجوم المزمع.

 وفي كلمة منفصلة الى اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب قال رئيسها الكسندر بورتنيكوف ان مؤامرة القرم المزعومة - التي اعلن جهاز الامن عنها للمرة الاولى في الشهر الماضي - استهدفت النصب التذكاري للحرب العالمية الثانية (الشعلة الابدية) ونصب تذكاري لمؤسس الدولة السوفيتية فلاديمير لينين في سيمفيروبول عاصمة المنطقة. وقال انه عثر على قنبلتين محليتي الصنع.

 وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب التي خلفت جهاز "كيه.جي.بي" الذي كان يعمل به بوتين يوم 30 مايو ايار انها اعتقلت أربعة رجال قالت انهم اعضاء في جماعة قومية أوكرانية تنتمي لليمين المتطرف.

 وقالت الجماعة التي تحمل اسم "القطاع الايمن" في ذلك الوقت انها لم تعمل على الاطلاق في الارهاب ووصفت مزاعم اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب بأنها استفزاز. واحتج مؤيدو الرجال الاربعة وبينهم مخرج سينمائي شهير قائلين انهم ابرياء.

 وقال بورتنيكوف في كلمته ان روسيا أحبطت حتى الان ست هجمات هذا العام وقامت "بتصفية" 130 متشددا. وحذر من مخاطر مستمرة من الجماعات التي تحظى بتأييد أجنبي.

 وأضاف "زعماء الجريمة ورؤساء الجماعات المتطرفة المختلفة بدعم من الرعاة الاجانب يواصلون تنفيذ خططهم لارتكاب أعمال ارهابية في روسيا الاتحادية."

 ولم تذكر وكالات الانباء الروسية في تقاريرها عن كلمته ان كان حدد الداعمين الاجانب المزعومين.

تصنيف :

آخر الأخبار

أميركا تدعو لاجتماع عاجل بالأردن لمراجعة وضع سوريا

بالفيديو.. كسر زحف للمرتزقة قبالة جبل قيس في جيزان

نشرة بانوراما: "تعذيب وتصفيات في السعودية" و"تحديات ضرب بؤر داعش بالعراق"

اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الجمعة

نيكي هايلي تهدد:لا زلنا مستعدين للتحرك في سوريا إذا

صحيفة نمساوية تكشف هوية منفذ الهجوم على مقر إقامة سفير ايران بفيينا

انطلاق معرض صناعة البناء في عمان بمشاركة شركات ايرانية

خبيرة أممية: أحداث ميانمار "تحمل سمات الإبادة الجماعية"

مفاجأة أخرى من"مجتهد"؛هذا ما فعله بن سلمان بـ"هادي"

الدوري المصري الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 40 في تاريخه

معلومات مفيدة جدا..بهذه الطريقة بامكانك سد طريق تجسس "فيسبوك" عليك!

وزير الداخلية الايراني: ضبط 785 طنا من المخدرات من قبل ايران في عام 2017

شاهد ماذا حدث لهذا الطيار بعد تحطم مروحيته وقفزه في المياه!

حرب كلامية و تبادل تصريحات نارية بين بريطانيا و روسيا..ماذا حدث؟!

كرة القدم تيتي يكشف عن قائمة السامبا لمواجهة روسيا والمانيا

كرة القدم كاريك سيعتزل في نهاية الموسم

هذه الاشياء تجنب فعلها أثناء شحن الهاتف

الفساد في السعودية.. بالفيديو..."الوليد بن طلال" ممنوع من السفر الا بإذن من ...؟!

العين الإماراتي يهرب من الهزيمة أمام الاستقلال الايراني

شاهد بالفيديو.. اعلامي تونسي يفجر مفاجأة حول طلب الامارت المثير من السبسي!

الأکثر مشاهدة