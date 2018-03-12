روسيا تقول انها أحبطت هجمات في موسكو والقرم

ولم يتسن التحقق من المؤامرات المزعومة لكن بيانات اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب (إف.إس.بي) التي أشارت الى ان رموزا روسية استهدفت ربما كان الهدف منها اذكاء المشاعر الوطنية اثناء أزمة أوكرانيا وحشد تأييد للرئيس فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة ايتار تاس الروسية للانباء عن اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب قولها انها تحقق مع عدد من المواطنين الروس يشتبه في انهم كانوا يستعدون لشن هجوم في التاسع من مايو ايار الذي يصادف عطلة يوم النصر باستخدام قنبلة محلية الصنع محشوة بالمسامير والصواميل.

وتم اعتقال المجموعة قبل يومين من الهجوم المزمع.

وفي كلمة منفصلة الى اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب قال رئيسها الكسندر بورتنيكوف ان مؤامرة القرم المزعومة - التي اعلن جهاز الامن عنها للمرة الاولى في الشهر الماضي - استهدفت النصب التذكاري للحرب العالمية الثانية (الشعلة الابدية) ونصب تذكاري لمؤسس الدولة السوفيتية فلاديمير لينين في سيمفيروبول عاصمة المنطقة. وقال انه عثر على قنبلتين محليتي الصنع.

وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب التي خلفت جهاز "كيه.جي.بي" الذي كان يعمل به بوتين يوم 30 مايو ايار انها اعتقلت أربعة رجال قالت انهم اعضاء في جماعة قومية أوكرانية تنتمي لليمين المتطرف.

وقالت الجماعة التي تحمل اسم "القطاع الايمن" في ذلك الوقت انها لم تعمل على الاطلاق في الارهاب ووصفت مزاعم اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب بأنها استفزاز. واحتج مؤيدو الرجال الاربعة وبينهم مخرج سينمائي شهير قائلين انهم ابرياء.

وقال بورتنيكوف في كلمته ان روسيا أحبطت حتى الان ست هجمات هذا العام وقامت "بتصفية" 130 متشددا. وحذر من مخاطر مستمرة من الجماعات التي تحظى بتأييد أجنبي.

وأضاف "زعماء الجريمة ورؤساء الجماعات المتطرفة المختلفة بدعم من الرعاة الاجانب يواصلون تنفيذ خططهم لارتكاب أعمال ارهابية في روسيا الاتحادية."

ولم تذكر وكالات الانباء الروسية في تقاريرها عن كلمته ان كان حدد الداعمين الاجانب المزعومين.