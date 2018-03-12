كير ومشار يتفقان على تشكيل حكومة انتقالية

توافق رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار، الثلاثاء، على تشكيل حكومة انتقالية ضمن مهلة ستين يوما، وفق ما اعلن رئيس الوزراء الاثيوبي هايليمريم دوزالين.

وقال دوزالين، اثر لقاء جمع كير ومشار في اطار الوساطة الاقليمية، "لقد توافقا على انهاء عملية الحوار ضمن ستين يوما"، لافتا الى ان هذا الامر سيشمل كل التفاصيل المتعلقة بتشكيل حكومة انتقالية.

وحذر رئيس الوزراء الاثيوبي ان "اي محاولة لعرقلة السلام ستكون لها نتائج وخيمة".

من جهته، اعلن الموفد الاميركي الخاص الى جنوب السودان دونالد بوث ان هذه المفاوضات تشكل "اخر فرصة وافضل فرصة للطرفين المتنازعين ليثبتا التزامهما بالحفاظ على وحدة البلد والشعب".

ومنذ بدأت بين الجانبين في كانون الثاني/يناير، لم تحرز المفاوضات اي تقدم.

وفي التاسع من ايار/مايو في اديس ابابا، وقع كير ومشار خلال اول لقاء بينهما منذ بدء النزاع "اتفاقا لوضع حد للازمة في جنوب السودان" ابرز بنوده وقف الاعمال الحربية. لكن هذا الاتفاق لم يحترم على غرار وقف لاطلاق النار كان اعلن في 23 كانون الثاني/يناير.

والنزاع الذي اندلع في منتصف كانون الاول/ديسمبر في الدولة الفتية اسفر عن الاف القتلى واجبر 1,3 مليون شخص على النزوح.

وتجري المفاوضات بين كير ومشار في اطار وساطة تتولاها السلطة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا (ايغاد).