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عبد الله غل:يجب تغيير الانطباع الخاطئ من علاقات ايران وتركيا

عبد الله غل:يجب تغيير الانطباع الخاطئ من علاقات ايران وتركيا
الأربعاء ١١ يونيو ٢٠١٤ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التركي "عبد الله غل" إنه "يجب تغيير الإنطباع السائد أن الأتراك والإيرانيين يتحدثون كثيرا ويتفقون ويضعون أهدافا كبيرة وقوية ولكنهم لا يتمكنون من تطبيق هذه الأهداف على أرض الواقع".

 

وأضاف غل خلال كلمة ألقاها في منتدى الأعمال التركي ـ الإيراني، بالعاصمة التركية أنقرة، يوم الثلاثاء، أنه سعيد جدا بلقائه رجال الأعمال الإيرانيين، الذين يرافقون الرئيس حسن روحاني في زيارته لأنقرة، لافتا أن العلاقات الوطيدة بين طهران وأنقرة، تنبع من قوة الاستثمارات والعلاقات التجارية بين البلدين.

وأوضح غل أنه تربط البلدين علاقات وثيقة منذ قديم الزمان، وأنهما أسسا تعاونا مشتركا في مختلف الفترات التاريخية، مشيرا أن أوقات مرت كانت اللغة الفارسية تستخدم في القصور التركية، وفترات أخرى كانت فيها اللغة التركية تستخدم في القصور الإيرانية.

وأكد الرئيس التركي على ضرورة توطيد العلاقات التجارية والسياسية أكثر من ذي قبل، قائلا: "يعتقد البعض أن إيران ستخسر إذا قويت تركيا، وأن تركيا ستخسر إذا قويت إيران، هذا انطباع خاطئ، يجب على البلدين التأكد من أن قوة الآخر هي قوة له".

من جانبه أشار روحاني في كلمته بالمنتدى، أن تركيا مصدر فخر وعزة بالنسبة للإيرانيين، مشيرا إلى ضرورة السعي والعمل على تقوية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وأوضح روحاني أن العلاقات التجارية، تمثل العمود الفقري للعلاقات بين البلدين، وأنه وحكومته يبذلان جهدا كبيرا من أجل رفع مستوى التبادل التجاري إلى أعلى مستوى.

وأفاد الرئيس الإيراني أن للبلدين مصالح مشتركة في المنطقة، ويجب على كل طرف احترام الطرف الآخر، قائلا: "رأيت كثيرا من التغييرات والتطورات في تركيا التي أزورها بعد ٢٠ عاما، أشعر بالفخر لما حققته تركيا من تقدم خلال السنوات السابقة".

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