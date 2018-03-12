بان كي مون يعرب عن قلقه ازاء الاوضاع في الموصل

وأدان مون في بيان يوم الثلاثاء، الهجمات الإرهابية في محافظات الأنبار وبغداد وديالي ونينوى وصلاح الدين والتي أدت إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين خلال الأيام الماضية.

وحث الأمين العام في البيان جميع القادة السياسيين لإظهار الوحدة الوطنية ضد التهديدات التي تواجه العراق، والتي لا يمكن معالجتها إلا على أساس الدستور وداخل العملية السياسية الديمقراطية.

وقال انه يشجع حكومة العراق وحكومة منطقة كردستان على التعاون في استعادة الأمن إلى محافظة نينوى وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة معربا عن وقوف بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) على استعداد لدعم هذه الجهود.