جولة محادثات ايران والوفد الاميركي بجنيف صعبة وايجابية

وعقب انتهاء جولة المفاوضات مع الوفد الاميركي الذي يتراسه وكيل وزارة الخارجية الأميركية ويليام بيرنز بحضور مساعدة وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي هيلغا اشميت والتي جرت على مدى يومين وانتهت بعد ظهر الثلاثاء، اشار عراقجي الى وجود تباينات في وجهات النظر بين الجانبين، معربا عن امله في تسوية الخلافات حول القضايا الكلية.

وفي تصريح لوكالة فارس مساء الثلاثاء وصف عراقجي المفاوضات على أنها كانت إيجابية.

وكانت الجولة الثانية من المحادثات النووية بين الوفدين الإيراني والأميركي قد عقدت صباح الثلاثء بمدة 3 ساعات ونصف الساعة بين الوفد الإيراني برئاسة مساعد الخارجية كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي والوفد الأميركي برئاسة مساعد الخارجية ويليام بيرنز وبحضور مساعدة منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي هيلغا اشميت.

وتأتي هذه اللقاءات على اعتاب الجولة الخامسة من المفاوضات النووية بين ايران والدول الست في فيينا.

ويترأس وفد الجمهورية الإسلامية في إيران بهذه الجولة من المفاوضات مساعدا وزير الخارجية مجيد تخت روانجي وعباس عراقجي ويضم أعضاء الفريق النووي الإيراني المفاوض.

ويرافق عراقجي وتخت روانجي في هذه الجولة من المفاوضات حميد بعيدي نجاد المدير العام للشؤون السياسية والأمن الدولي في وزارة الخارجية وداود محمد نيا المستشار القانوني لوزير الخارجية وبيجمان رحيميان الخبير في مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية، وجميعهم من أعضاء الفريق النووي الإيراني المفاوض.

كما يرافق وكيل الخارجية الأميركية ويليام برنز في هذه الجولة من المفاوضات، المفاوضة الأميركية في مجموعة 5+1 وندي شرمن و مستشار مساعد الرئيس الأميركي جو بايدن في شؤون الامن القومي جاك سوليوان ومستشارة الأمن القومي الأميركي لشؤون الشرق الأوسط بروك أندرسون.