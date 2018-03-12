سبيرز يهزم هيت في عقر داره و يتقدم عليه 2-1

وقدم سبيرز اداء دفاعيا يقترب من الكمال في النصف الأول من اللقاء وتقدم بفارق وصل الى 25 نقطة قبل أن ينتهي النصف الأول والنتيجة 71-50.

وقلص ميامي الفارق لسبع نقاط عند 81-74 مع تبقي ثلاث دقائق على نهاية الربع الثالث قبل أن يعيد سبيرز الفارق الى 11 نقطة واستعاد قوته في الربع الاخير لينتزع الانتصار.

وتصدر كوهي ليونارد لاعبي سبيرز وسجل 29 نقطة بينما أحرز ليبرون جيمس أفضل لاعب في الدوري اربع مرات 22 نقطة مثل زميله دوين ويد رغم أن جيمس لم يستطع ابدا السيطرة على اللقاء.

وستقام المباراة الرابعة غدا الخميس على ملعب ميامي هيت.