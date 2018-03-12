شمخاني: الانتخابات الحرة نهایة لذرائع تأجیج الازمة في سوریا

وقدم شمخاني خلال استقباله صباح الیوم الاربعاء السفیر السوري في طهران عدنان محمود، التهاني بمناسبة اعادة انتخاب بشار الاسد رئيسا لسوريا وقال، ان اجراء انتخابات حرة وشعبیة في سوریا کان نهایة لذرائع تأجیج الازمة، وتخفیف معاناة الشعب وهزیمة للمجامیع الارهابیة وحماتهم.

واضاف : في الحقيقة ان سوريا ومن خلال انتصارها على الجبهة الاستكبارية الداعمة للارهابيين، لقنتهم درسا كبيرا وجسدت لهم مدى قوة المقاومة في المنطقة.

وراى شمخاني ان اتساع نطاق رقعة تواجد عناصر داعش الارهابية وممارستها العنيفة في العراق تشكل رسالة تحذير لاستقرار المنطقة ، الامر الذي يفرض على البلدان الاقليمية والاوساط الدولية ايلاء اهتمام جاد به والقيام باجراءات جادة .

واعتبر انتشار فيروس ظاهرة الارهاب المشؤومة في المنطقة بانه من تداعيات السياسات الخاطئة لداعميها مؤكدا بالقول: استمرار هذه الوتيرة الخاطئة سيؤدي بالدول الداعمة لها بان تتاثر بالازمات التي يثيرها الارهابيون.

واعتبر امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني بان اعادة اعمار المناطق المدمرة وارساء الامن والاستقرار من الاولويات معلنا دعم وتاييد ايران لقرار وارادة الشعب السوري لتحقيق هذه التطلعات.

ووصف ارسال الاسلحة الفتاكة من قبل الدول الغربية للارهابيين في سوريا بانه فضيحة كبرى داعيا جميع الدول والتنظيمات الى احترام قرار الشعب السوري وتمسكه بالقوانين الديمقراطية.