دمشق تؤكد ان العراق وسوريا يواجهان الارهاب ذاته

وقالت الخارجية في بيان نشرت نصه وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) "ان ما يواجهه العراق الشقيق هو ذاته ما تواجهه سورية من ارهاب مدعوم من الخارج".

وتابع بيان وزارة الخارجية أن سوريا "تطالب جميع الدول بالعمل الجاد لتجفيف منابع الإرهاب الذي يتعرض له البلدان ووقف تمويل وتسليح وتدريب العناصر الإرهابية أو إيوائها أو تسهيل مرورها إلى العراق وسورية التزاما من هذه الدول بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب".

وأضاف البيان "أن سورية إذ تؤكد تصميمها على محاربة الإرهاب الذي تتعرض له وعزمها على متابعة الدفاع عن الشعب السوري فإنها تجدد تضامنها التام مع العراق الشقيق واستعدادها للتعاون معه من أجل مواجهة الإرهاب هذا العدو المشترك".

ورأت الخارجية السورية ان "العراق يتعرض لاعمال ارهابية في اطار مؤامرة عالمية ضد الشعبين العراقي والسوري من خلال غزو ارهابي يستهدف وحدته وتدمير شعبه وبنيته التحتية".

وقالت الوزارة في ختام بيانها إن سوريا تدعو مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إلى إصدار قرارات واضحة تدين هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية وإلى التحرك الجاد لاتخاذ إجراءات فورية بحق الدول الداعمة والراعية لهذه المجموعات الإرهابية ومساءلتها وإلزامها بالتوقف عن تقديم الدعم المالي والعسكري لها والذي يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة والعالم".

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أعلن أمس حالة التأهب القصوى لمواجهة التحديات القائمة في محافظة نينوى حيث استولى تنظيم داعش الارهابي على مناطق حيوية في مدينة الموصل، ودعا المالكي المنظمات الدولية لتحمل مسؤولياتها في دعم العراق في مكافحة الإرهاب ودول الجوار إلى قطع خطوط الإمداد عن الإرهابيين.

وقد بدأ الجيش العراقي على الفور عملية أمنية مشتركة مع الشرطة لتأمين الحدود الفاصلة بين محافظتي كركوك ونينوى لتعقب الإرهابيين.