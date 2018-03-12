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مصالحة فلسطينية – فلسطينية

الخميس ٠٥ يونيو ٢٠١٤ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

تقرير للقناة العاشرة : هذه هي الصور التي فضّل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو و وزراء المجلس الوزاريّ المصغّر عدم مشاهدتها .

رامي الحمد الله ( رئيس حكومة الوحدة الفلسطينية ) : أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن و مقدساته و أن أرى مصالح الشعب الفلسطيني .

وزراء حكومة الوحدة مع حماس يقسمون لرئيس السلطة الفلسطينية أبي مازن اليوم في رام الله .

و نحترم النظام الدستوري و القانون .

كذلك وزراء مقيمون في غزة أدوا القسم لكن عبر إتصال فيدياويّ بعدما منعت إسرائيل إنتقالهم من غزة إلى الضفة الغربية .

و الله على ما أقول شهيد .

في إسرائيل طبعاً غير راضيين و قرروا في القدس عدم إجراء مفاوضات مع حكومة فلسطينية تستند إلى حماس .

بنيامين نتنياهو : حكومة وحدة مع حماس التي هي منظمة إرهابية ترتكب جرائم  و تهلل لها أعتقد أنّ السياسة يجب أن تكون ضد الإرهاب .

-        و الحكومة الإسرائيلية تقول أنّ أي إطلاق صواريخ من غزة إلى إسرائيل ستتحمل مسؤوليتها حكومة الوحدة الوطنية و على رأسها الرئيس أبو مازن . كيف تردون ؟

-        أبو علاء ( مسؤول ملف القدس في السلطة الفلسطينية ) : هذا كلام لمجرد عملية التحضير للقيام بإجراءات و ممارسات مع الأسف الشديد هي لن تحقق شيئاً .

رئيس الحكومة رامي الحمد الله المقرب من أبي مازن سيستمر في منصبه و سبعة عشر وزيراً أربعةٌ من غزة سيعملون في الحكومة الجديدة لغاية الإنتخابات الرئاسية في غضون ستة أشهر .

أبو مازن ( رئيس السلطة الفلسطينية ) : إنّ أيّة إجراءات قد تقدم عليها السلطات الإسرائيلية و تمسّ بمصالح شعبنا الفلسطيني لن تمرّ دون ردٍّ مناسبٍ من جانبنا .

أبو مازن يطمئن و يقول إنّ التنسيق الأمنيّ مع إسرائيل سيستمر لكنّ إسماعيل هنيّة سعى في غزة للتوضيح .

إسماعيل هنية ( رئيس حكومة حماس في غزة سابقاً ) : حماية المقاومة كخيار إستراتيجي لأبناء شعبنا الفلسطيني إعتقد البعض أنّ حماس حينما تذهب نحو الحكم سوف تلقي السلاح ظلت البندقية على الكتف .

المصالحة و الوحدة تمنحان المزيد من الحرية لنشطاء حماس في الضفة لذلك تسمح السلطة الفلسطينية لحماس بإقامة مهرجانات كهذه أسبوعياً في الضفة و هذا في الخليل في الأسبوع الماضي . حكومة الوحدة الفلسطينية مع حماس التي اقسمت  اليمين اليوم ورائي هنا في المقاطعة في رام الله من المفترض بها الإعتراف بإسرائيل و نبذ العنف و إدانة كلّ عملٍ إرهابيّ لكن يقولون في حماس اليوم إنه غير ملزمين بعمل الحكومة و إنّ نشطاء حماس الميدانيين سيواصلون الجهاد ضدّ إسرائيل .

                                                  

لماذا كل هذه القلق الإسرائيلي من حكومة المصالحة الفلسطينية ؟

ماذا تعني هذه الحكومة للإحتلال الإسرائيلي يعني هل المشكلة في أنها تساهم في تكريس المصالحة بين الطرفين المتخاصمين أم في دخول حماس لها و الذي يعتبرها منظمة إرهابية ؟  

إذا أستاذ كمال يبدو أنّ هاجس المقاومة ما زال يؤرق الإحتلال الإسرائيلي كيف تعلق على ما شاهدت ؟ 

بالرغم من كل الضغوط التي تمارس على إيران يبدو أنها تكسب معاركها في الحرب الألكترونية مع الإحتلال الإسرائيلي  رغم الإستعدادات و التقنيات التي يدعي الإسرائيليون أنهم يملكونها ؟ 

الضيوف:

كمال ذبيان- كاتب و محلل سياسي

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