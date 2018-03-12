"داعش" تعدم 15 جنديا عراقيا أسرتهم في كركوك

واوضح المصدر الامني ان عناصر داعش اعدموا بالرصاص عشرة افراد من الشرطة والجيش في ناحيتي الرياض والرشاد غرب وجنوب مدينة كركوك (240 كلم غرب بغداد)، وثلاثة جنود وعنصرين من قوات الصحوة في منطقة الطالقية غرب كركوك ايضا.

واكد المسؤول الاداري لناحيتي الرشاد والرياض احمد حسين عبد الله اعدام افراد القوات العشرة، فيما اكد قيصر حسين جاسم الجبوري عضو المجلس المحلي لقضاء الحويجة اعدام الجنود الثلاثة وعنصري قوات الصحوة.

وسيطر مسلحو "داعش"، مساء الثلاثاء على قضاء الحويجة وخمس نواح في محافظة كركوك، بحسب فرانس برس.

وجاءت سيطرة هؤلاء المسلحين على المناطق الواقعة الى الغرب والجنوب من مدينة كركوك (240 كلم شمال بغداد)، بعد سقوط مدينة الموصل مركز محافظة نينوى المجاورة في ايدي المسلحين.

وذكر المصدر الامني ان "عناصر مسلحة ترتدي الزي الافغاني قاموا بنصب سيطرات في ناحية الرياض غربي كركوك وبالقرب من مدخل ناحية الرشاد جنوب كركوك قرب جبال حمرين".