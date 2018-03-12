ترشيح مسلم بريطاني لرئاسة البرلمان الأوروبي

وبعث «كريم» برسالة إلى الكتل والأعضاء البارزين في البرلمان الأوربي، طالب فيها «دعم ترشيحه»، قائلا: «إنها لحظة تاريخية بالنسبة لأوروبا، خاصة بعد صعود قوى التطرف على الساحة السياسية قبل أسابيع.. واليوم لدى أوروبا فرصة للرد على تلك القوى، بتوجيه رسالة إيجابية حول أوروبا التي نحب أن نراها».

وخاطب كريم رؤساء الكتل البرلمانية قائلا: «ألم يحن الوقت لاستعادة قيمنا، ومبادئنا القائمة على التسامح، وقبول الآخر، والتعايش مع الفروقات»، مشيرا إلى أن «الانتخابات الأخيرة قد هزت صورة الاتحاد الأوربي في العالم».

وشغل كريم ذو الأصل الباكستاني منصب المتحدث باسم لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي وهو أول نائب بريطاني مسلم ينتخب في البرلمان الأوروبي عام 2004، وأعيد انتخابه لثلاث مرات متتالية كان أحدثها في الانتخابات التي جرت (22-25 مايو الماضي).