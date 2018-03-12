القوى الامنية تمشط مناطق بالموصل والبيشمركة تدحر داعش بسنجار

وقال المصدر في تصريح لـ"السومرية نيوز"، إن "القوات الامنية بدات، عصر اليوم، بتمشيط مناطق متفرقة في مدينة الموصل من عناصر داعش الارهابية وتفكيك عبوات ناسفة ومنازل مفخخة في تلك المناطق".

وأفاد مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني بقضاء سنجار، الأربعاء، بأن اشتباكات مسلحة اندلعت بين قوات البيشمركة ومسلحي تنظيم "داعش" في ناحية سنون بقضاء سنجار غرب محافظة نينوى، مؤكداً أن قوات البيشمركة تمكنوا من دحر هجوم داعش.

ويشهد العراق تدهورا امنيا ملحوظا دفع برئيس الحكومة نوري المالكي، امس الثلاثاء (10 حزيران 2014)، الى اعلان حالة التأهب القصوى في البلاد، وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم "داعش" على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، فيما قرر مجلس النواب العراقي عقد جلسة طارئة يوم غد الخميس، لمناقشة هذا الوضع واعلان حالة الطوارئ، وجاء ذلك بعد تسلمه طلبا من رئاستي الجمهورية والوزراء بشأن ذلك.