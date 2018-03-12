اجتماع مرتقب للقادة والرموز السياسية العراقية اليوم

وقال المتحدث باسم تحالف الاصلاح الوطني احمد جمال لـ"السومرية نيوز"، إنه "بمبادرة من زعيم التحالف الوطني ابراهيم الجعفري سينعقد مساء اليوم اجتماع للقادة والرموز السياسية العراقية في مكتب الجعفري والذين يمثلون كل الكيانات والكتل والمكونات السياسية للتباحث والتشاور حول مستجدات الاوضاع الامنية وخاصة في نينوى والانبار وصلاح الدين".

وأضاف جمال أن "الهدف الرئيسي للاجتماع هو الخروج بموقف وطني موحد ازاء ما يحصل من تداعيات امنية خطيرة".

ويشهد العراق تدهورا امنيا ملحوظا دفع برئيس الحكومة نوري المالكي، امس الثلاثاء (10 حزيران 2014)، الى اعلان حالة التأهب القصوى في البلاد، وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم "داعش" على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، فيما قرر مجلس النواب العراقي عقد جلسة طارئة يوم غد الخميس، لمناقشة هذا الوضع واعلان حالة الطوارئ، وجاء ذلك بعد تسلمه طلبا من رئاستي الجمهورية والوزراء بشأن ذلك.

