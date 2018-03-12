قوات النخبة بالجيش العراقي تطهر مبنى محافظة صلاح الدين من داعش

وكان مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين صرح في وقت سابق اليوم الاربعاء، بأن عددا من مسلحي تنظيم داعش الارهابي سيطروا على مدينة تكريت، مشيرا الى انهم سيطروا كذلك على معسكر الضلوعية العسكري جنوب المدينة.

ويشهد العراق تدهورا امنيا ملحوظا دفع برئيس الحكومة نوري المالكي، امس الثلاثاء (10 حزيران 2014)، الى اعلان حالة التأهب القصوى في البلاد، وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم "داعش" على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، فيما قرر مجلس النواب العراقي عقد جلسة طارئة يوم غد الخميس، لمناقشة هذا الوضع واعلان حالة الطوارئ، وجاء ذلك بعد تسلمه طلبا من رئاستي الجمهورية والوزراء بشأن ذلك.