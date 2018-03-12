انباء عن اشتباكات بين الجيش العراقي وداعش على مشارف سامراء

وقال المصدر في حديث لـ"المسلة"، إن "قطاعات من الجيش العراقي دخلت باشتباكات عنيفة مع عناصر تنظيم (داعش) قرب مدخل مدينة سامراء".

من جهة اخرى اعلن التلفزيون العراقي ان طيران الجيش دمر رتلا من عجلات عصابات داعش الارهابية على اطراف مدينة سامراء.

على صعيد اخر اعلنت وزارة الدفاع، الاربعاء، احالة الضباط والمراتب المتسربين والمتخاذلين الى المحاكم العسكرية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وقالت الوزارة في بيان انه تم "إحالة الضباط والمراتب المتسربين والمتخاذلين الى المحاكم العسكرية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وستصدر احكام غيابية بحق الضباط والمراتب الذين لم يلتحقوا الى وحداتهم".