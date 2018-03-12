ظريف: ايران على استعداد لرفع مستوى العلاقات مع اليابان

وافادت الخارجية الايرانية في تقرير لها اليوم الاربعاء، ان وزير الخارجية رحب خلال استقباله النائب الاول لوزير خارجية اليابان نوبو كيشي بجهود الحكومة اليابانية برئاسة شينزو آبي لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وقدم شرحا حول مسيرة المفاوضات النووية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والدول الاعضاء في مجموعة ۵+۱.

كما اكد ظريف ضرورة الاهتمام بالحقوق النووية المشروعة للجمهورية الاسلامية الايرانية من قبل الطرف الاخر.

من جانبه سلم النائب الاول لوزير خارجية اليابان خلال اللقاء رسالة خطية من رئيس وزراء اليابان شينزو آبي موجهة للرئيس الايراني حسن روحاني، اعلن فيها عزم الحكومة اليابانية على تطوير التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واعرب المسؤول الياباني عن رغبة حكومة بلاده بتطوير العلاقات الثنائية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واشاد نوبو كيشي بجهود حكومة الرئيس روحاني في مسار بناء اجواء الثقة الدولية واتخاذ نهج جديد في السياسة الخارجية للبلاد، داعيا الى مواصلة هذه المسيرة من جانب الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وكان النائب الاول لوزير خارجية اليابان قد وصل الى طهران اول امس الاثنين للتشاور وتبادل وجهات النظر مع كبار المسؤولين الايرانيين حول التعاون الثنائي ومختلف القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويغادر المسؤول الياباني طهران اليوم الاربعاء في ختام زيارته التي استغرقت ۳ ايام.