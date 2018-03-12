28 قتيلا و 65 جريحا في سلسلة هجمات ارهابية بالعراق

وقال مصدر في وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس ان "15 شخصا قتلوا واصيب 34 بجروح في هجوم انتحاري استهدف مجلسا عشائريا في مدينة الصدر، شرق بغداد".

وفي هجوم ارهابي اخر، قتل اربعة اشخاص واصيب 11 بجروح في انفجار سيارة مفخخة في منطقة العطيفية في شمال بغداد .

وفي بغداد الجديدة، قتل شخصان احدهما شرطي واصيب ثلاثة اخرون احدهم شرطي بانفجار عبوة ناسفة استهدف دورية للشرطة، وفقا لمصادر امنية.

واكدت مصادر طبية في مستشفيات بغداد حصيلة ضحايا هذه الهجمات.

وفي كربلاء (100 كلم جنوب بغداد) قتل اربعة اشخاص واصيب 13 بجروح في انفجار سيارة مفخخة داخل مرأب للسيارات في منطقة الوند، الى الشمال من المدينة، بحسب مصادر محلية وطبية.

وفي البصرة (450 كلم جنوب بغداد) قضى ثلاثة اشخاص واصيب سبعة بجروح في انفجار سيارة مفخخة عند سوق شعبي في منطقة صفوان، الى الغرب من البصرة، وفقا لمصادر مسؤولة.

ويشهد العراق تدهورا امنيا ملحوظا دفع برئيس الحكومة نوري المالكي، امس الثلاثاء (10 حزيران 2014)، الى اعلان حالة التأهب القصوى في البلاد، وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم "داعش" على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، فيما قرر مجلس النواب العراقي عقد جلسة طارئة يوم غد الخميس، لمناقشة هذا الوضع واعلان حالة الطوارئ، وجاء ذلك بعد تسلمه طلبا من رئاستي الجمهورية والوزراء بشأن ذلك.