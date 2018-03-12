الامين العام للامم المتحدة يدعو الى التضامن الدولي مع العراق

وقال المتحدث باسم بان في بيان ان "الامين العام يحض المجتمع الدولي على توحيد صفوفه للتعبير عن تضامنه مع العراق الذي يواجه تحديا خطيرا على الصعيد الامني".



واضاف انه "يدين بقوة تصاعد العنف في العراق (بايدي) مجموعات ارهابية مثل الدولة الاسلامية في العراق والشام التي سيطرت على الموصل وطوزخرماتو وبيجي وتكريت".



ودعا الامين العام ايضا الى "احترام القوانين الانسانية الدولية وحقوق الانسان في الخطوات الهادفة الى التصدي للارهاب والعنف في العراق".



واعتبر انه "لا يحق للارهاب ان يهزم الطريق الى الديموقراطية التي رسمتها ارادة الشعب العراقي".



ووعدت الولايات المتحدة الاربعاء بمساعدة العراق، بما في ذلك عسكريا، لمواجهة هجوم المسلحين بعد عامين ونصف عام من انسحاب قواتها من هذا البلد.

