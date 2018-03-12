من المؤكد ان متابعة البرامج التلفزيونية والمباريات الرياضية تكون اكثر اثارة كلما كانت اكثر واقعية، لنتعرف علی شاشات عرض منحنية فائقة الوضوح

في فقرة الهواتف النقالة نستعرض جهازين ذكيين جديدين، Lumia 1520 الذي يتمتع باكبر شاشة من بين الهواتف التي تعمل بنظام ويندوز فون، و Xperia Z2 صاحب افضل كاميرا حتى الان

التكنولوجيا والتقنيات الحديثة باتت اليوم تقدم حلولا للمشاكل التي يعاني منها اصحاب الدراجات النارية خلال تنقلاتهم، اضافة الى انها قد تحتل مكان المدربين الرياضيين

خصائص نظام تشغيل ماك الجديد.

التطبيقات والبرامج الالكترونية لا تتوقف عن اكتساح الساحة، نلقي نظرة على بعض هذه البرامج.

الانجازات التي حققتها شرطة العاصمة الايرانية طهران.