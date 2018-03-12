ذي قار تشكل لواء قتاليا من ابناء المحافظة لمواجهة داعش

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن محافظ ذي قار يحيى الناصري قوله خلال مؤتمر صحفي عقد بحضور الكتل والقوى السياسية في المحافظة، ان "ادارة المحافظة شكلت لواء قتالي من ابناء المحافظة لمساندة القوات الامنية"، مبينا انه "سيتم تجهيز هذا اللواء بالاليات والمعدات العسكرية اللازمة وتهيئته لخوض غمار معركة المصير".

وأضاف الناصري: ان "امن العراق اليوم هو احوج ما يكون لتلاحم وتعاون الجميع وتظافر جميع الجهود لدعم ونصرة قواتنا الامنية التي تخوض المعارك ضد اعداء الحياة والإنسانية"، مشيرا الى انه "تم فتح باب التطوع واستقبلت آلاف الطلبات للالتحاق بصفوف القوات الامنية ومحاربة الارهاب".

واكد الناصري ان "المحافظة ستعمل على تدريب وإعداد هؤلاء المتطوعين ليكونوا جاهزين للدفاع عن العراق وحماية شعبه".

ويشهد العراق تدهورا امنيا ملحوظا دفع برئيس الحكومة نوري المالكي الثلاثاء، الى إعلان حالة التأهب القصوى في البلاد، وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم "داعش" على محافظة نينوى بالكامل، وتقدمهم نحو محافظة صلاح الدين وسيطرتهم على بعض مناطقها، فيما قرر مجلس النواب العراقي عقد جلسة طارئة اليوم الخميس، لمناقشة هذا الوضع وإعلان حالة الطوارئ، وجاء ذلك بعد تسلمه طلبا من رئاستي الجمهورية والوزراء بشأن ذلك.